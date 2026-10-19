EXCLUSIV. „Când viitorul unui copil depinde de un asemenea test, situația devine absurdă”. Alfie Kohn, despre Evaluarea Națională și obsesia pentru PISA

Alfie Kohn, autor american cunoscut pentru criticile sale la adresa notelor, testelor standardizate și recompenselor în educație, a fost prezent la București, la ParentED Fest 2026. Autorul cărții „Iubire necondiționată pentru copilul tău” a explicat, într-un interviu acordat în exclusivitate Totul Despre Mame, de ce viitorul unui copil nu ar trebui să depindă de un singur examen. El a vorbit și despre limitele testelor PISA, dar și despre presiunea pe care notele o pun asupra copiilor.

Ce faci când copilul vine acasă cu o notă mică? Îl întrebi ce nu a înțeles sau de ce nu a învățat mai mult? Și cât de des îl întrebi ce a descoperit interesant la școală, în loc să-l întrebi ce notă a luat? Sunt diferențe care, în opinia lui Alfie Kohn, contează enorm. Părinții pot ajunge, fără să-și dea seama, să le transmită copiilor că rezultatele sunt mai importante decât ceea ce învață și că aprecierea adulților depinde de performanțele lor.

Dar ce pot face părinții când sistemul de educație funcționează tocmai pe baza notelor, examenelor și clasamentelor? Kohn susține că testele standardizate nu arată întotdeauna cât de bine înțelege un copil ceea ce învață, iar recompensele pot reduce interesul pentru cunoaștere.

În interviu, explică de ce critică Evaluarea Națională și clasamentele PISA, cum pot părinții să reducă presiunea notelor și de ce simpla eliminare a testelor nu este suficientă pentru a avea o școală mai bună. Vorbește și despre Inteligența Artificială, pe care o privește cu mult scepticism atunci când este folosită pentru a face în locul elevilor munca de învățare.

„Când viitorul unui copil depinde de un asemenea test, situația devine absurdă”

– În România, elevii susțin Evaluarea Națională la finalul clasei a VIII-a, iar nota obținută decide la ce liceu pot fi admiși. Cât de corect este ca viitorul unui copil să depindă de rezultatul unui singur examen, susținut la 14 ani?

Alfie Kohn: – Este un examen cu miză foarte mare. Unii dintre cei mai talentați și mai profunzi elevi nu se descurcă bine la teste. În schimb, unii dintre cei care obțin rezultate excelente la teste nu sunt neapărat capabili să gândească la fel de profund. Cu alte cuvinte, atunci când folosim teste standardizate, supraestimăm capacitățile intelectuale ale unor copii și le subestimăm pe ale altora. Atunci când viitorul unui copil depinde de un asemenea test, situația devine absurdă.

– Susțineți eliminarea examenelor standardizate. Dar cum ar putea funcționa admiterea la liceu și la universitate fără un proces de selecție?

Alfie Kohn: – De ce ar fi nevoie de un asemenea proces de selecție? Într-o societate democratică, accentul ar trebui pus pe diversitate. Ne dorim ca elevi cu medii sociale, interese și origini etnice diferite să învețe împreună și unii de la ceilalți. Sistemul actual nu reprezintă o evoluție firească a educației. El se bazează pe segregare și ierarhie.

Dacă nu ne dorim o asemenea societate pentru țara noastră, nu ar trebui să le facem asta nici elevilor. Trecerea de la gimnaziu la liceu și de la liceu la universitate nu ar trebui să fie despre separarea grâului de neghină, a câștigătorilor de învinși. Ar trebui să urmărească să le ofere tuturor elevilor posibilitatea de a învăța în medii diverse.

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