EXCLUSIV Ciprian Marica investește din nou în imobiliare

Ciprian Marica, fost atacant al naționalei de fotbal și acționar al clubului Farul Constanța, alături de partenrii săi, Alexandra Rusu și Marian Gherghiceanu, pregătesc un nou proiect imobiliar lângă showroom-ul auto Porsche Pipera care va cuprinde 309 apartamente și un modul aparthotel cu 47 de unități de cazare, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Ciprian Marica și Marian Gherghiceanu împart un teren în suprafață de circa 11.600 de metri pătrați, ce a aparținut, în trecut, omului de afaceri George Becali, și amplasat între Porsche Pipera și ansamblurile rezidențiale H Pipera Lake și Ivory Residence Pipera.

Pe acest teren, cei trei investitori au planificat construcția unui imobil cu 7 scări structurat pe subsol, parter, 3 etaje, plus 2 etaje retrase care să cuprindă 309 apartamente, majoritatea cu 2 camere, și un modul dedicat unei structuri aparthotel cu 47 de unități destinate închirierii, majoritatea de tip studio, potrivit informațiilor transmise de dezvoltator către Profit.ro.

Proiectul, a cărui valoare este estimată la circa 16,4 milioane de euro, are prevăzute și 382 de locuri de parcare, din care 237 în subteran și restul la sol. Aria desfășurată a proiectului a fost calculată la circa 36.000 de metri pătrați.

„Proiectul este denumit Ambiance Residence 3 și suntem în faza de autorizare. Vrem să începem proiectul în toamna anului acesta“, a declarat, pentru Profit.ro, Marian Gherghiceanu.

Cei 3 investitori, alături de fostul antrenor Ioan Andone, au fost implicați și în dezvoltarea primelor două faze ale ansamblului rezidențial Ambiance Residence, format din 6 blocuri cu 630 de apartamente și amplasat pe un teren de 1,5 hectare tot în apropierea showroom-ului Porsche Pipera.

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