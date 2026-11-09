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Actualitate

EXCLUSIV Curtea de Conturi a sesizat Parchetul pentru ce a găsit la compania de stat Hidroelectrica. Descoperiri la clienții non-casnici 

Claudia Pîrvoiu
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Curtea de Conturi a informat, la solicitarea HotNews, că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în privința faptelor descoperite la Hidroelectrica. Firma de stat a livrat energie către mai multe firme și biserici fără să o factureze. Pentru 1.500 de clienți nu există documente.

  • Ce s-a întâmplat după ce auditorii publici au cerut companiei de stat să verifice toate contratele cu clienții non-casnici. Articolul conține zeci de nume de firme și instituții. 