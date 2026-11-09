EXCLUSIV Curtea de Conturi a sesizat Parchetul pentru ce a găsit la compania de stat Hidroelectrica. Descoperiri la clienții non-casnici 

Curtea de Conturi a informat, la solicitarea HotNews, că a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în privința faptelor descoperite la Hidroelectrica. Firma de stat a livrat energie către mai multe firme și biserici fără să o factureze. Pentru 1.500 de clienți nu există documente.

„Având în vedere aspectele constatate în cadrul misiunii de follow-up desfăşurate la SPEEH Hidroelectrica SA privind verificarea modului de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin Decizia nr. 6/12.08.2022, consemnate şi în Raportul de follow-up nr. 66989/01.10.2026, prin adresa nr. 71038/19.10.2026 a fost sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1“, susține Curtea de Conturi într-un răspuns pentru HotNews.

Curtea de Conturi a constatat că Hidroelectrica nu a dus la îndeplinire mare parte din măsurile dispuse în urma unui control realizat în 2022.

Aceasta este principala concluzie dintr-un raport de follow–up finalizat în octombrie, de Curtea de Conturi, după ce aceasta a verificat modul de ducere la îndeplinire a măsurilor dispuse în 2022, când a descoperit o serie de nereguli la Hidroelectrica.

Auditorii publici solicitaseră companiei să verifice toate contratele cu clienții non-casnici

Potrivit raportului de follow-up finalizat în luna octombrie, Hidroelectrica nu a dus la îndeplinire mare parte din măsurile decise în urma unui control din 2022 al Curții de Conturi. Atunci, Curtea de Conturi a descoperit că Hidroelectrica a furnizat curent electric fără să factureze pentru cel puțin 20 de companii și biserici.

Curtea de Conturi a solicitat atunci companiei să verifice toate contractele cu clienții non-casnici, pentru a vedea care este situația facturării pentru întreg portofoliul, nu doar 20 de consumatori câți au fost descoperiți în 2022. Potrivit Curții de Conturi, Hidroelectrica nu a făcut verificările solicitate. Aproape 1.500 de clienți din peste 2.400 nu au fost verificați.

Energie de milioane de euro nefacturată

Compania de stat Hidroelectrica este cel mai mare furnizor de energie electrică din România și are cel mai mare număr de clienți, peste 1,3 milioane, majoritatea casnici.

Curtea de Conturi a descoperit, la un control făcut în 2022 la Hidroelectrica, energie nefacturată, facturi emise după intrarea clienților în faliment sau prejudicii nerecuperate. Acum, Curtea de Conturi a verificat ce a făcut Hidroelectrica pentru a rezolva acele probleme.

Una dintre principalele probleme rămase nerezolvate privește situațiile în care Hidrolectrica a furnizat energie electrică fără să factureze pentru clienți non-casnici. În 2022, Curtea de Conturi a descoperit că pentru 20 de companii și biserici Hidroelectrica a livrat fără să factureze energie electrică de aproximativ 8 milioane de lei, la care se adăuga TVA de 1,3 milioane lei (peste 1,7 milioane de euro). Cantitatea nefacturată era de circa 9,1 milioane kWh.

După controlul din 2022, Curtea de Conturi a cerut Hidroelectrica să extindă verificările asupra unor contracte de furnizare derulate în perioada 2019-2021 pentru identificarea tuturor situațiilor în care energia electrică fusese livrată, dar nu fusese facturată.

În plus, Hidroelectrica trebuia să verifice constituirea garanțiilor financiare pentru clienții rău-platnici, prețurile de furnizare, recuperarea debitelor și calcularea și încasarea penalităților de întârziere. Pentru situațiile constatate, Hidroelectrica trebuia să stabilească prejudiciile, pe care să le înregistreze în contabilitate și să le recupereze.

Hidroelectrica a dispus, în octombrie 2022, să facă verificări interne. În raportul intern de control făcut în februarie 2025, compania spunea că, în total, are 2.429 de clienți non-casnici, pentru perioada 2019-2021.

Din 2.429 de clienți identificați, pentru 1.486 nu s-au găsit documente cerute de lege

Însă, potrivit Curții de Conturi, verificările făcute ulterior nu au acoperit efectiv întregul portofoliu. Din cei 2.429 de clienți identificați de echipa de control intern, pentru 1.486 nu au fost găsite în arhivele fizice și electronice documentele în baza cărora se derulase relația cu Hidroelectrica: contracte, anexe, acte adiționale și alte documente relevante.

Curtea consideră că demersurile companiei nu au răspuns cerințelor de a identifica individual cazurile și de a verifica situațiile de facturare, regularizare, citire a contoarelor, anulare a facturilor sau plata avansurilor. „Mai mult, completarea deficitară a Registrului Unic de Contracte a făcut dificilă identificarea contractelor și a tuturor locurilor de consum și gestionarea acestora în sistemele informatice”, spune Curte de Conturi în noul raport publicat miercuri.

Exemple de firme

Potrivit Curții de Conturi, între cei 20 de clienți pentru care Hidrolectrica nu a facturat energia electrică se află: Aurora Trust SA, Vast Băița Plai SRL, Valdo Forest Industries SRL, Băița SA, ArcelorMittal Tubular Products SRL, Comcit SRL, Amiprod Wood SR, Ecotrout Farm SRL, Cristina Prod Comimpex SRL, Parohia Buna Vestire Belu, Parohia Mănăstirea Suzana, NGM Leonard SRL, HQ Medical SRL, Auronini Fruct SRLGEROM Internațional SA, Filsam Prod SRL, Mitropolia Moldovei și Bucovinei, Mănăstirea Secu, Flavus Investiții SRL și Romaero SA.

O investigație Recorder a arătat, anul trecut, că printre companiile pentru care Hidroelectrica a livrat energie electrică fără să o factureze se numără firme ai căror patroni au conexiuni în mediul politic.

Hidroelectrica „nu prezintă o situație nominală a clienților non-casnici”

Curtea de Conturi mai spune că Hidroelectrica a prezentat instituției date agregate potrivit cărora diferența dintre energia livrată și cea facturată s-a redus semnificativ. Potrivit datelor transmise de companie, în 2023 diferența era de 431 GWh, echivalentul a 5,4% din energia livrată. În septembrie 2025, diferența ajunsese la 12 GWh, respectiv 0,7% din energia livrată.

Curtea de Conturi consideră însă că aceste cifre agregate nu sunt suficiente. Auditorii au cerut identificarea nominală a situațiilor în care un anumit client a primit energie, dar aceasta nu a fost facturată, precum și stabilirea consecințelor financiare pentru fiecare caz.

Motivul este că o diferență între cantitatea totală livrată și cea facturată poate avea cauze diferite, inclusiv facturare estimată, regularizări ulterioare, citiri ale contoarelor, stornări sau avansuri.

Curtea a constatat că Hidroelectrica a transmis în continuare date agregate fără să prezinte o analiză nominală a cantităților de energie livrate și facturate pentru toți clienții.

Sute de companii sau biserici au primit facturi cu peste un an întârziere

O altă constatare făcută acum de Curtea de Conturi se referă la o perioadă ulterioară, 2023-2024. Instituția de control arată că au fost identificați 859 de clienți finali, companii, asociații și biserici, pentru care facturile pentru energia activă au fost emise la mai mult de 12 luni de la momentul livrării.

Pentru 283 dintre acești clienți, întârzierea la facturare a fost de peste 20 de luni.

Întârzierea facturării înseamnă și întârzierea momentului în care compania își constituie și urmărește creanța față de client.

Curtea de Conturi a identificat și clienți care au ieșit din portofoliul Hidroelectrica având datorii neachitate, în unele cazuri fără ca acestea să mai poată fi recuperate. De exemplu, pentru că firma cu datorii fusese radiată sau pentru că debitul fusese trecut pe cheltuieli.

HotNews a transmis, pe 28 octombrie, către Hidroelectrica, un set de întrebări privind concluziile Curții de Conturi. Compania publică nu a răspuns.