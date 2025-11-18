EXCLUSIV Decizia finală – taxa impusă de România pe colete Shein, Temu, Alibaba

Taxa pregătită de România pentru colete cu valoare de până la 150 de euro, scutite de taxe vamale la nivel UE, va fi păstrată la nivelul decis de Guvern, de 25 lei/colet, în schimb va fi aplicată de la 1 ianuarie 2026, este ultima decizie a autorităților, conform informațiilor Profit.ro.

Inițial, termenul pentru introducerea taxei de 25 de lei era 1 noiembrie 2025, dar legea care introduce noul pachet de măsuri fiscale, inclusiv această taxă, a fost întârziată la CCR și, în cele din urmă, întoarsă în Parlament, astfel că termenul de 1 noiembrie a fost deja depășit.

Citește continuarea pe Profit.ro.