EXCLUSIV Frații Stoian investesc 10 milioane de euro într-un nou centru logistic și mută operațiunile Josi

Frații Andrei și Cătălin Stoian mută activitatea logistică a grupului Josi din București într-un nou depozit, din Ștefăneștii de Jos, pe care vor începe în curând să îl construiască, un proiect evaluat la circa 10 milioane de euro, care asigură și expansiunea viitoare a companiei, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Antreprenorii au cumpărat anul trecut un teren în suprafață de circa 3,7 hectare în Ștefăneștii de Jos, din nordul Bucureștiului, iar acum sunt în proces de pregătire a construcției unei hale în suprafață de circa 6.000 de metri pătrați, unde se vor putea depozita circa 9.000 de paleți.

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Centru logistic. Imagine ilustrativă. FOTO: © Jacek Dudzinski | Dreamstime.com