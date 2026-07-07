EXCLUSIV Milionarul Andrei Lișinschi pregătește un nou proiect rezidențial, după o tranzacție cu cel mai mare grup financiar din Israel

Milionarul gălățean Andrei Lișinschi, care a moștenit afacerea din metalurgie Profiland dezvoltată de tatăl său, pregătește un nou proiect rezidențial chiar lângă showroom-ul auto Porsche Pipera pe un teren cumpărat de la grupul Neocity, controlat de cel mai mare grup financiar din Israel, potrivit surselor Profit.ro din piața imobiliară.

Citiți mai mult pe Profit.ro.