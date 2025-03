EXCLUSIV Parchetul European al Laurei Codruța Kovesi anchetează finanțarea drumului executat de firma afaceristului care a dat geanta cu 1,25 milioane de lei lui Dumitru Buzatu. Acuzații de fraudă cu consecințe deosebit de grave  

Parchetul European a început urmărirea penală, în acest caz, pentru folosire sau prezentare de documente ori declarații false sau inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri ori active din bugetul Uniunii Europene, cu consecințe deosebit de grave și fals în înscrisuri sub semnătură privată, au confirmat pentru HotNews.ro, oficialii Parchetului European. Omul de afaceri Emil Savin a oferit mai multe explicații pentru HotNews.ro. El a făcut referire și la denunțul pe care l-a depus la DNA și în urma căruia a fost arestat Dumitru Buzatu: ”Fiecare își apără pielea lui”.

Compania Soragmin, care a realizat lucrările la drumul care străbate vestul județului Vaslui aparține familiei omului de afaceri Emil Savin, cel care a denunțat la DNA că Dumitru Buzatu a blocat plățile pentru că aștepta mită.

Buzatu a fost prins în flagrant de DNA în septembrie 2023 după ce a primit o geantă cu 1,25 milioane de lei de la Emil Savin.

În timpul derulării acestui proiect, cheltuielile neeligibile – costuri considerate neprevăzute – suportate de CJ Vaslui au crescut de 16 ori: de la 3,9 milioane lei la 65.251.939,68 milioane de lei. Parchetul European verifică documentele care au stat la baza modificării valorilor.

Emil Savin a declarat pentru HotNews.ro că, de fapt, ancheta vizează un broker de asigurări și societatea sa este parte vătămată în procesul care ar fi început ”în urmă cu un an sau doi”.

Dosarul instrumentat de Parchetul European nu a fost trimis în judecată, fiind înregistrat anul trecut.

Ancheta Parchetului European în cazul finanțării lucrărilor efectuate la drumul strategic care străbate vestul județului Vaslui pe o distanță de aproape 90 de kilometri ar fi fost declanșată în urma denunțului pe care Dumitru Buzatu l-a făcut la DNA în timp ce era arestat preventiv, au precizat mai multe surse pentru HotNews.ro. Informația nu a fost confirmată oficial de autorități.

În aprilie anul trecut, după ce Dumitru Buzatu a fost audiat ca denunțător, avocatul său, Kristian Winzer, a precizat că denunțul viza o fraudă cu fonduri europene.

„Domnul Buzatu a fost audiat ieri, 9 aprilie 2024, în calitate de martor denunțător (în sensul dispozițiilor art. 19 din Legea 682/2002, privind protecția martorilor), într-o lucrare aflată la acest momentpe rolul Direcției Naționale Anticorupție- S.T. Iași și care vizează, în esență, o infracțiune de folosire/prezentare de documente/declarații false, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri/active din bugetul Uniunii Europene sau bugetele administrate de aceasta ori înnumele acesteia cu consecințe deosebit de grave”, anunța avocatul Kristian Winzer pe 10 aprilie 2024.

HotNews.ro l-a întrebat luni de avocatul Winzer dacă faptele denunțate de Dumitru Buzatu vizează societatea Soragmin, cea care a efectuat lucrările la primele două loturi ale drumului strategic, însă a refuzat să comenteze.

„Nu fac nicio mențiune suplimentară în legătură cu acel dosar”, a precizat avocatul.

Pe 19 februarie, Parchetul European a cerut Consiliului Județean Vaslui să transmită cu celeritate toate documentele din cadrul proiectului POR 2014-2020 ”Regiunea Nord-Est, Axa Rutieră Strategică 4 Vaslui- Reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza- Codăești”. Oficialii Consiliului Județean Vaslui au fost informați că Parchetul European a început urmărirea penală în acest caz, iar documentele solicitate ”pot constitui mijloace de probă”. Procurorul european a solicitat atât dosarul aferent contractului încheiat în ianuarie 2019, cât și documentele care au stat la baza referatelor prin care, un an mai târziu, s-a modificat valoarea manoperei aferente contractului. Consiliului Județean Vaslui a primit termen până pe 28 februarie să livreze documentele solicitate.

Președintele Consiliului Județean Vaslui, Ciprian Trifan, a mențional că a transmis documentele încă de la data solicitării. În legătură cu situația în care se află cele două loturi de drum, executate de societatea Soragmin, Trifan a menționat că acestea nu au fost recepționate, constructorul efectuând, în prezent, lucrările de remediere dispuse. Termenul maxim de finalizare a proiectului, care include în total trei loturi de drum, este decembrie 2026. Dacă nu va fi respectat, județul va trebui să restituie fondurile europene integral. Inițial, termenul de finalizare a drumului strategic a fost sfârșitul anului 2023.

Costurile neprevăzute majorate de 16 ori

Proiectul privind drumul strategic a fost semnat de fostul președinte al Cj Vaslui în decembrie 2017. Cu o valoare totală de 222.001.842,03 lei, proiectul finanțat din fonduri europene a fost adjudecat inițial de societatea Soragmin a omului de afaceri Emil Savin. Inițial, contribuția proprie a județului Vaslui a fost stabilită la 8,9 milioane lei, din care 3.9 au reprezentat cheltuieli neprevăzute. Invocându-se scumpirea materialelor de construcții, pe fondul pandemiei de Covid-19, și războiul din Ucraina, cheltuielile neeligibile au fost majorate constant. Suplimentarea fondurilor a fost solicitată de Dumitru Buzatu și votată în Consiliul Județean Vaslui, acolo unde PSD avea majoritate, iar proiectele erau votate fără probleme. Pe 13 iunie 2023, CJ Vaslui a majorat pentru prima dată cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului de la 3,9 milioane de lei la 43,6 milioane de lei.

Pentru că instituția nu mai dispunea de resurse pentru a suporta majorarea cheltuielilor, la nici o lună distanță, pe 28 iunie 2023, cu două luni înainte de a fi prins în flagrant de DNA, Dumitru Buzatu a solicitat consilierilor județeni votarea unui proiect privind contractarea unui împrumut în valoare de 7,5 milioane de lei, necesari cofinanțării drumului strategic. Proiectul a trecut fără probleme la vot.

Pe 31 august 2023, cu câteva săptămâni înainte flagrantul DNA, Buzatu a solicitat din nou CJ Vaslui majorarea cheltuielilor din cadrul acestui contract. Astfel, cheltuielile neeligibile pe care trebuia să le suporte județul Vaslui în cadrul acestui proiect au crescut de la 3,9 milioane lei la 65.251.939,68 milioane de lei.

Dumitru Buzatu a fost arestat preventiv în septembrie 2023 după ce a fost prins de DNA având în portbagaj o geantă cu 1,25 milioane de lei, pe care tocmai o primise de la omul de afaceri Emil Savin. Banii reprezentau 10% din valoarea proiectului pe care Buzatu i-ar fi cerut, indirect, cu titlu de mită, a invocat Emil Savin în fața anchetatorilor.

Explicațiile lui Savin

Contactat de HotNews pentru un punct de vedere, Emil Savin a precizat că știe despre ancheta Parchetului European și că de fapt aceasta vizează asigurarea din cadrul proiectului. Precizările omului de afaceri, cum că a fost deja la un prim termen al procesului, nu coincid cu cele ale Parchetului European care au transmis HotNews.ro că cercetările în cauză se desfășoară in rem (vizează fapta).

”Am găsit brokerul în Austria. Am făcut asigurare, fără nicio problemă. Noi ne-am plătit banii tot prin bancă. S-a dovedit după câțiva ani, când am încheiat lucrările, că brokerul nu a plătit la bancă. Brokerul punea el ștampile pe scrisorile de garanție. Noi suntem parte vătămată în proces. Noi am fost de bună credință am plătit absolut tot la broker. Dacă el nu a plătit mai departe la bancă este treaba lui. Am primit scrisoare de garanție originală, le-am dat-o, a verificat-o Nord-Est-ul (Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord Est n.r.), toată lumea. Nu a fost nicio chestie. E corectă-corectă. Că mai departe el (brokerul n.r.) nu a plătit la bancă e treabă lor. Brokerul e de vină. Au sechestre puse , din câte am înțeles. Am fost la un proces, la primul, acum un an sau doi. Apoi nu ne-am mai dus. Nu era vorba doar de societatea noastră vătămată, erau 12-13 firme”, a declarat Savin pentru HotNews.ro.

Pentru a nu exista o confuzie, reporterul HotNews.ro a explicat omului de afaceri Emil Savin că ancheta Parchetului European vizează un dosar penal și că procesul încă nu a început. Omul de afaceri a insistat însă că este vorba de ”procesul cu asigurarea”.

O altă societate de-a lui Savin, condamnată pentru fraude europene

De-a lungul anilor, societățile lui Savin au derulat zeci de contracte cu fonduri publice.

Cea mai veche dintre societățile sale, Transmis SRL, a fost acuzată în trecut de DNA că a fraudat fondurile europene alocate pentru reabilitarea şi modernizarea unui alt drum din judeţ. Procurorii DNA au stabilit prejudiciu la peste 1.000.000 de lei. Savin nu a fost pus sub acuzare, ci doar unul dintre directorii săi.

Societatea Transmir și directorul tehnic au fost condamnați în 2018 pentru fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată, participaţie improprie la fals în înscrisuri sub semnătură privată, în formă continuată şi participaţie improprie la folosire sau prezentare, cu rea-credinţă, de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene, în formă continuată.

Emil Savin va fi audiat ca martor denunțător în dosarul în care Dumitru Buzatu este judecat pentru luare de mită pe 24 martie. Omul de afaceri susține că el nu a intenționat să îl denunțe pe fostul președinte al CJ Vaslui, dar că a trebuit ”să-și apere pielea”.

”Am declarat public și atunci (după arestarea lui Dumitru Buzatu n.r.), mai spun o dată și acum. Eu l-am denunțat pe domnul expert. Băieții unde am denunțat au spus, domnule păi stați oleacă, nu-i numai domnul expert e și unul care îl pune să facă, e domnul Buzatu, care e în ascultare. De acolo a plecat totul. Eu trebuia să joc cum trebuie, că dacă nu eram eu pe undeva acum, în locul domnului Buzatu. Fiecare își apără pielea lui. O să vin la proces, ce am declarat o dată este sfânt, la fel o să declar și acum, doar nu o să declar altceva”, a precizat Emil Savin.

HotNews.ro a încercat să obțină un punct de vedere și de la Dumitru Buzatu, însă acesta nu a putut fi contactat telefonic.