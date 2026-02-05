EXCLUSIV Se mai naște o instituție la guvern. Noul mecanism va gândi proiectele în parteneriat public-privat și costă 25 de milioane de euro
- Profit.ro
HotNews.ro
Se instituie Programul 2026-2028 – Facilitatea Națională pentru Pregătirea proiectelor și asistență tehnică pentru parteneriate public-private (PPP), scrie într-un proiect de lege ce va fi lansat azi de Guvern, spun surse apropiate situației pentru Profit.ro.
Funcționează ca mecanism multianual de pregătire și structurare a proiectelor de investiții publice și public-private, aprobate de Guvern potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 39/2018 privind parteneriatul public-privat, cu modificările și completările ulterioare.
Mai multe detalii pe Profit.ro.
INTERVIURILE HotNews.ro