EXCLUSIV. Alegeri București. Rezultatele surprinzătoare ale sondajului AtlasIntel vin pe fundalul nemulțumirii a 50% dintre bucureșteni la adresa președintelui Dan și premierului Bolojan

Rezultatele sondajului AtlasIntel de vineri, cu Anca Alexandrescu conducând la 0,1% în fața lui Daniel Băluță, vin pe fundalul, arătat tot de datele din sondaj, percepției că 52% dintre bucureșteni au o părerea „proastă sau foarte proastă” despre activitatea premierului Ilie Bolojan și 49% o părere „proastă sau foarte proastă” despre activitatea președintelui Nicușor Dan.

Vineri, HotNews a primit de la AtlasIntel cel de-al treilea sondaj de opinie pentru alegerile din Capitală. Rezultatele sunt următoarele:

Ele vin pe fondul unor alte date măsurate de sondaj, care arată o favorabilitate scăzută a premierului Bolojan și a președintelui Dan.

Astfel, despre activitatea politică a Ilie Bolojan au o părere „bună și foarte bună” 32% și „proastă și foarte proastă” 52%.

Despre activitatea politică a lui Nicușor Dan au o părere „bună și foarte bună” 21% și „proastă și foarte proastă” 49%.

Traficul – marea problemă a orașului

Traficul este de departe cea mai mare problemă acuzată de bucureșteni, arată datele sondajului realizat de AtlasIntel. 60% dintre cei chestionați susțin asta.

Urmează la distanță mare poluarea aerului și problemele de mediu – 32.9%, costul ridicat al vieții – 31.8, infrastructura deficitară – 30.1%, corupția și lipsa de transparență în administrația locală – 26.6%, sistemul centralizat de termoficare locală și transportul public ineficient – 20.6%. Apoi, printre nemulțumirile bucureștenilor sunt lipsa investițiilor în sistemul public de sănătate, gestionarea deșeurilor, problemele legate de locuințe și, pe final, siguranța publică.

Elementele sondajului

Sondajul de opinie a fost realizat de AtlasIntel pentru HotNews în perioada 1-5 decembrie 2025, pe un eșantion de 2.188 de persoane.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat prin metoda recrutare digitală aleatorie și are o marjă de eroare de 2 puncte procentuale, la un grad de încredere de 95%.

Sondajele AtlasIntel au fost aproape de rezultat la alegerile locale din 2024. La alegerile prezidențiale din noiembrie 2024, însă, aceeași casă de sondare l-a plasat pe Călin Georgescu abia pe 5, departe de rezultatul de la vot, dând-o însă pe Elena Lasconi ca finalistă, ceea ce s-a întâmplat.

Alegerile au loc duminică

Alegerile pentru Primăria Capitalei au loc duminică, 7 decembrie, după ce postul de primar general a devenit vacant în urma demisiei lui Nicușor Dan din funcție. Dan a fost ales în mai președintele României, după ce l-a învins în finală pe George Simion.