EXCLUSIV Tranzacție majoră în turism. Christian Tour va utiliza banii obținuți de pe bursă pentru achiziția unei agenții din Top 5

Demersurile de listare ale Christian Tour au mers în paralel cu tatonarea pentru achiziția unui competitor, tranzacție care ar urma să fie consumată după atragerea finanțării de pe bursă, conform informațiilor obținute de Profit.ro.

Oferta publică derulată de Christian ’76 Tour (TRIP) în vederea listării intră în săptămâna decisivă, cu subscrieri pentru aproape jumătate din titlurile disponibile pe tranșa de retail.

Aglomerarea ordinelor consistente ar urma să se încheie, conform comportamentului de piață în operațiuni de piață cu structură similară, în această zi, ultima în care investitorii individuali vor beneficia de un discount de 5% aplicabil la prețul final al ofertei programată să se închidă pe 28 mai.

Fotografia de moment arată un număr de peste 1.900 de ordine, pe acest segment, care exprimă opțiuni pentru achiziția a aproximativ 18,94 milioane acțiuni, echivalent cu 45,36% din cele 41,75 milioane titluri puse în vânzare respectiva tranșă și care au o valoare agregată de 40,43 milioane lei (7,70 milioane euro), relevă datele analizate de Profit.ro.

Cea mai mare parte a titlurilor din ofertă, un pachet de 69,50 milioane de acțiuni nou emise sunt într-o majorare de capital care ar urma să asigure pentru Christian Tour o finanțare între 127,36 milioane lei, la prețul minim al ofertei de 1,8750 lei/acțiune și de maximum 145,03 milioane lei, la limita superioară a coridorului ofertei, de 2,1350 lei/acțiune, după eliminarea cheltuielilor totale de 4,43 milioane lei ale ofertei intermediate de BT Capital Partners.

Sunt bani care ar urma să fie utilizați într-o tranzacție majoră în turismul românesc. Christian Tour țintește achiziția unei agenții de turism din Top 5, în România, conform unor surse ale Profit.ro apropiate tranzacției.

