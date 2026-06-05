EXCLUSIV. Vizită ratată la București: gigantul Nvidia e interesat să deschidă un centru de date în România. Șefii companiei au venit în țară, dar au nimerit într-un moment rău

Gigantul tehnologic american Nvidia analizează piața din România pentru un centru de date și a făcut primul pas, au declarat surse din sectorul energetic, pentru HotNews. Inițiativa uneia dintre cele mai valoroase companii ale lumii a venit după avântul proiectelor de energie regenerabilă care s-au anunțat pentru țara noastră.

Nvidia, companie americană de tehnologie condusă de Jensen Huang, este liderul mondial în infrastructură hardware și software pentru inteligență artificială. Aceasta furnizează procesoare și platforme care stau la baza antrenării și rulării modelelor AI.

Oficiali din conducerea companiei au fost la București, la începutul lunii mai 2026, pentru a participa la o conferință și pentru discuții cu diverși parteneri, potrivit surselor HotNews din energie, la curent cu deplasarea.

Au dorit să se întâlnească și cu prim-ministrul Ilie Bolojan, însă discuțiile nu au avut loc, pentru că exact atunci a picat Guvernul la moțiunea de cenzură.

Aceasta nu este prima oară când o delegație străină găsește ușa închisă la Guvern. În 2018, fostul premier japonez Shinzo Abe, aflat atunci în funcție, nu a putut fi primit de premierul Mihai Tudose, care tocmai demisionase după ce a pierdut sprijinul partidului. Oficialul nipon a vizitat în schimb obiective turistice și a fost primit de președintele de atunci, Klaus Iohannis.

Analizează investiții de 4 miliarde de dolari

„Gigantul american Nvidia analizează investiții de 4 miliarde de dolari în țara noastră. Sunt interesați în special de sudul și sud-estul țării, unde se află cele mai multe parcuri eoliene și fotovoltaice și unde sunt anunțate noi proiecte de mari dimensiuni, inclusiv cu baterii de stocare a energiei”, au explicat specialiștii care au discutat cu redacția și care sunt la curent cu deplasarea americanilor.

HotNews nu cunoaște identitatea tuturor reprezentanților Nvidia care au fost în România și nici poziția lor în organigrama companiei americane. Ei au alcătuit delegația care a dorit o întrevedere cu Ilie Bolojan.

Vicepreședintele Nvidia Rod Evans: „Cred cu siguranță că România are potențialul să devină un centru major ”

Relatările din presa economică arată că vicepreședintele Nvidia, Rod Evans, VP Supercomputing, AI Factories and Nvidia Cloud Partners, a fost prezent pe 7 mai la București la conferința Data Center Forum.

La eveniment, Evans a declarat că România are șansa de a deveni unul dintre cele mai importante hub-uri europene pentru centre de date și infrastructură de inteligență artificială, pe fondul investițiilor în energie și al dezvoltării accelerate a tehnologiilor AI.

„Berney (Jonathan Berney, fondator și Managing Partner al Accelerated Infrastructure Capital Limited) a numit România noua Norvegia pentru construcția de centre de date. Și eu cred cu siguranță că România are potențialul să devină un centru major pentru centre de date și AI în următorii ani”, a spus vicepreședintele Nvidia, citat de Economica.net.

Reclama din aeroportul românesc care i-a atras atenția oficialului Nvidia

În discurs, Rod Evans a povestit că primul lucru pe care l-a observat la sosirea cu avionul în București a fost reclama unui proiect energetic regenerabil major. E un detaliu. Dar nu e un detaliu că România începe să intre în marile discuții europene despre infrastructura AI și consumul masiv de energie necesar acestei industrii.

Nvidia a răspuns că nu comentează

În prezent, în România există parcuri fotovoltaice cu o putere instalată totală de 3,7 GW, la care se adaugă 3,6 GW în panourile solare ale prosumatorilor. În următorii trei ani, se estimează că România va avea o capacitate instalată de 10-11 GW în fotovoltaice.

În ceea ce privește energia eoliană, în țara noastră sunt instalate turbine cu o putere totală de 3,1 GW și se estimează dublarea acestei capacități până în 2030.

Întrebați de HotNews despre această întâlnire ratată și despre planurile de investiții în România, reprezentanții Nvidia au răspuns că nu comentează aceste informații.

Principiile lui Jensen Huang, omul-cheie din Nvidia

„Sunt mereu critic față de munca tuturor, pentru a-i ajuta să devină mai buni”, a spus Jensen Huang, șeful Nvidia într-un interviu acordat recent postului Channel News Asia, la Taipei, unde Huang participă la o expoziție de tehnologie.

E doar una dintre fațetele lui Huang, un CEO care a făcut din NVIDIA o companie cu o progresie unică în lume. Conform propriei descrieri, el este exigent și, în același timp, recompensează excelent oamenii.

Întrebat acum ceva vreme EXCLUSIV care e secretul succesului Nvidia, Jensen Huang a spus: „Angajezi oameni buni, îi plătești excelent și restul de rezolvă de la sine”.

Acesta este omul pentru care Air Force One a făcut o escală în Alaska, când Donald Trump se deplasa să se vadă cu Xi în China. Șeful Nvidia nu fusese inițial invitat, dar Trump a sesizat eroarea și a ordonat o escală suplimentară a avionulului, ca să-l culeagă pe Huang din Alaska, unde acesta era în vacanță.

Guvernul României: „Nu deținem informații oficiale care să confirme existența unui astfel de proiect”

Reprezentanții Guvernului au transmis, la solicitarea HotNews, că nu dețin „în prezent informații oficiale care să confirme existența unui astfel de proiect al companiei NVIDIA în România”.

Aceștia spun că „nu a fost identificată o solicitare directă din partea reprezentanților companiei NVIDIA pentru organizarea unei întrevederi cu oficiali ai Guvernului României în perioada la care faceți referire”.

Guvernul a mai transmis că, din datele disponibile până în prezent, nu a avut loc o întâlnire și nu a fost identificată o corespondență oficială între Guvernul României și compania NVIDIA în cursul anului 2026.

Responsabilii din Executiv au subliniat că, în cadrul discuțiilor purtate cu Guvernul României, reprezentanți ai unor companii pot menționa colaborări, parteneriate sau relații comerciale pe care le au cu alți actori globali din domeniul tehnologiei, inclusiv cu NVIDIA.

„Astfel de referiri, formulate de terți, nu echivalează însă cu existența unui demers oficial, a unei solicitări directe sau a unei investiții asumate de compania NVIDIA în România”, se mai arată în răspunsul primit de la Guvern.

CEO-ul Nvidia: „Inteligența artificială este infrastructura esențială a epocii noastre”

Anul trecut, Nvidia a anunțat un amplu parteneriat cu guverne și companii europene pentru dezvoltarea infrastructurii de inteligență artificială în Europa, „într-un demers care urmărește consolidarea suveranității digitale și accelerarea transformării industriale a continentului”, potrivit unui comunicat al companiei.

Astfel, compania a anunțat că își extinde rețeaua de centre tehnologice AI în Germania, Suedia, Italia, Spania, Marea Britanie și Finlanda pentru a susține cercetarea, formarea specialiștilor și dezvoltarea infrastructurii AI europene.

„Fiecare revoluție industrială începe cu infrastructura. Inteligența artificială este infrastructura esențială a epocii noastre, la fel cum au fost odinioară electricitatea și internetul”, a declarat Jensen Huang, fondator și CEO al Nvidia.

Nvidia este o companie americană de tehnologie specializată în proiectarea de procesoare grafice (GPU) și soluții pentru inteligență artificială, gaming și centre de date.

Fondată în 1993, Nvidia a devenit unul dintre principalii actori globali în domeniul AI, tehnologia sa fiind folosită pe scară largă pentru antrenarea și rularea modelelor de inteligență artificială și pentru infrastructuri cloud și supercomputing.

Un centru de date poate consuma electricitate cât un oraș mare, precum Brașov sau Constanța

Centrele de date consumă la nivel mondial aproximativ 415 TWh de electricitate pe an, adică circa 1,5% din consumul mondial de energie electrică, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie (IEA). Până în 2030, consumul acestora este estimat să se dubleze la aproximativ 945 TWh, în principal ca urmare a dezvoltării inteligenței artificiale.

Statele Unite aveau cea mai mare pondere din consumul global de electricitate al centrelor de date în 2024 (45%), urmate de China (25%) și Europa (15%).

La nivel mondial, consumul de energie electrică al centrelor de date a crescut cu aproximativ 12% pe an din 2017, un ritm de peste patru ori mai rapid decât cel al consumului total de electricitate.

În timp ce centrele de date tradiționale folosesc între 10 și 25 de MW de energie, consumul centrelor de date AI de tip hyperscale poate depăși 100 MW, echivalentul consumului anual de electricitate a 100.000 de gospodării, mai spun specialiștii IEA. Adică echivalentul unui oraș cu peste 250.000 de locuitori, precum Constanța sau Brașov.

Unele centre de date dedicate inteligenței artificiale pot consuma la fel de multă energie ca unitățile industriale puternic energofage, precum fabricile de aluminiu.

În România, cel mai mare consumator de electricitate este producătorul de aluminiu Alro Slatina, care utilizează 1,2 TWh de electricitate pe an (140 MW).