Execuția unui condamnat la moarte în SUA, anulată dintr-un motiv medical: De câți ani este pe culoarul morții Tony Carruthers

Execuția prin injecție letală a unui condamnat la moarte a fost amânată joi în Statele Unite, deoarece personalul nu a reușit să găsească o venă a deținutului, potrivit autorităților citată de AFP.

Tony Carruthers, în vârstă de 57 de ani, ar fi trebuit să fie executat în închisoarea din Nashville, din statul Tennessee, pentru uciderea lui Delois Anderson, a fiului său Marcello Anderson și a lui Frederick Tucker, omorâți în 1994.

Departamentul penitenciar din Tennessee a spus că personalul medical a pus la punct o perfuzie principală pentru a administra substanțele letale, dar nu a reușit să găsească o venă pentru o a doua cale de injectare.

„Execuția a fost atunci anulată”, a adăugat departamentul într-un comunicat.

Carruthers este pe „culoarul morții” de trei decenii

Guvernatorul statului Tennessee, Bill Lee, i-a acordat lui Tony Carruthers o amânare de un an. Acesta a petrecut deja peste treizeci de ani „pe culoarul morții” și și-a susținut mereu nevinovăția.

Stacy Rector, directoarea generală a asociației care se opune pedepsei cu moartea, Tennesseans for Alternatives to the Death Penalty (TADP), a declarat că această „încercare eșuată de execuție a fost înfricoșătoare”, dar „nu surprinzătoare”.

„De ani de zile, TADP trage semnalul de alarmă cu privire la problemele grave legate de injecția letală și îndeamnă statul nostru să dea dovadă de o mai mare transparență”, a adăugat ea.

În SUA au fost executați 14 oameni anul acesta

În același timp, un alt bărbat, Richard Knight, în vârstă de 47 de ani, a fost executat joi seara prin injecție letală în Florida pentru uciderea unei femei și a fiicei sale de 4 ani în 2000.

Această execuție ridică la 14 numărul execuțiilor efectuate anul acesta în Statele Unite. Anul trecut, au avut loc 47 de execuții, un record din 2009, an în care au fost executate 52 de persoane.

Marea majoritate a execuțiilor sunt efectuate prin injecție letală, adică 39 în 2025.

Alte cinci au fost efectuate anul trecut prin inhalare de azot, o metodă utilizată pentru prima dată în lume de Alabama în 2024 și comparată de experții ONU cu o formă de „tortură”, iar trei prin pluton de execuție în Carolina de Sud, pentru prima dată în Statele Unite din 2010.

Pedeapsa cu moartea a fost abolită în 23 dintre cele 50 de state americane. Alte trei, California, Oregon și Pennsylvania, respectă un moratoriu asupra execuțiilor, la decizia guvernatorului.

Din cele 14 execuții de anul acesta, șapte au avut loc în Florida, patru în Texas, două în Oklahoma și una în Arizona.