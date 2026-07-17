„Există culturi cu care noi suntem incompatibili”. Reacția lui Dan Tănasă după punerea sa sub acuzare pentru discrinimare

Deputatul AUR Dan Tănasă a afirmat că punerea sa sub acuzare pentru incitare la discriminare este nejustificată întrucât și-a exprimat doar o opinie privind muncitorii străini. El spune, pentru HotNews, că demersul Parchetului are legătură cu declanșarea de către AUR a demersurilor de suspendare a președintelui Nicușor Dan.

Dan Tănasă a fost pus sub acuzare de către Parchetul General pentru incitare la violență, ură sau discriminare împotriva unei persoane sau a unui grup, ca urmare a unor postări pe Facebook ale deputatului cu privire la muncitorii străini din România.

Într-unul din acestea, din august 2025, Tănasă scria: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!!!”

Întrebat de HotNews dacă mai crede și acum că cetățenii ar trebui să refuze mâncarea care nu le este livrată de un român, Dan Tănasă a răspuns: „Eu n-am jurat cu mâna pe Biblie, n-am jurat cu mâna pe Constituție să aduc cât mai mulți africani și cât mai mulți asiatici în România. N-am jurat să fac bine Pakistanului, Bangladeshului sau Nepalului. Eu am jurat să fac bine României, să apăr România, integritatea teritorială a României și așa mai departe. Și am crezut că am dreptul și eu la opinie.”

„Violarea femeilor în grup este o practică largă în India, Bangladesh și Pakistan”

Tănasă spune că nu este nici rasist, nici xenofobi, însă crede că România ar trebui să selecteze țările din care primește străină pe teritoriul său.

„Eu vreau mai mulți polonezi, cum am zis și anul trecut: „Domn’le, să vină cât mai mulți polonezi, cât mai mulți sârbi, italieni, americani, neozeelandezi, australieni”. Să vină, să circule, să cumpere, să mănânce, să facă ce vor ei aici. Doar că există culturi cu care noi suntem incompatibili. Și lucrul acesta se vede în vest. În momentul în care violarea femeilor în grup este o practică largă, răspândită în Bangladesh, în Pakistan, în India – eu nu vreau ca lucrul acesta să se întâmple pe străzile din România”, a afirmat deputatul AUR.

Dan Tănasă susține, în apărarea sa, că postările sale nu pot fi încadrate ca incitare la violență sau ură, ci doar o opinie.

„Am o reacție față de o situație pe care eu o percep ca problematică. Ca punând în pericol modul meu de viață. Și ca atare am spus doar atât: „refuzați. Nu mai încurajați importul de forță de muncă”. Pentru că importul de forță de muncă vine să stingă o nevoie. Acea nevoie poate fi stinsă și în alte modalități”, a declarat deputatul AUR care susține că statul român ar trebui să se preocupe mai degrabă de readucerea în țară a românilor din străinătate și de creșterea salariilor populației.

„Le dăm aceleași salarii, sau poate chiar mai bune, le dăm cazare asigurată, le dăm mâncare asigurată, pentru că în momentul acela e clar că tu ai o politică sistematică de stat de a înlocui muncitorii români cu muncitori străini. De ce? Nu știu de ce. Aici trebuie să vedem de ce facem lucrul ăsta. Dar este evident că e o politică complet greșită, pe care nu pot să o aplaud. Pentru că, practic, aș încuraja… Dacă tac, practic încurajez acest lucru”, s-a justificat Tănasă.

În ce privește punerea sa sub acuzare, Tănasă susține că a primit „o citație intempestivă”, în cursul după-amiezii de miercuri pentru ca astăzi să i se comunice că i s-a schimbat încadrarea juridică din suspect în inculpat, fără ca în anul care s-a scurs să fie vreodată audiat.

Tănasă invocă dreptul la liberă exprimare

„Am calitatea procesuală de inculpat în dosarul penal cu privire la apelul meu public de a boicota livratorii străini și de a încuraja locuri de muncă pentru români. Așadar, trăim într-o țară în care un deputat de opoziție, ale cărui declarații politice sunt protejate de Constituție și de CEDO, de libertatea de exprimare, pentru că CEDO protejează nu doar ideile care sunt unanim acceptate de societate. CEDO protejează libertatea de exprimare și în cazul ideilor care scandalizează societatea”, crede Tănasă.

El susține că citația a venit după ce a anunțat pe Facebook că AUR a demarat procedura de strângere a semnăturilor pentru suspendarea președintelui Nicușor.

„Faptele sunt din urmă cu un an de zile. Și timp de un an de zile nu m-a citat nimeni, nu m-a căutat nimeni, nici măcar un polițist. Iar acum, brusc, intempestiv, de pe o zi pe alta, sunt citat și încadrat ca inculpat pentru niște idei, nu pentru faptul că am furat, nu că am devalizat, nu că am trădat, ci pentru că am exprimat o opinie politică”, a conchis Dan Tănasă.

Un dosar pornit de la o plângere a lui Marian Godină

Deputatul AUR Dan Tanasă a fost audiat vineri la Parchetul General, unde i s-a comunicat calitatea de inculpat pentru postarea în care îndemna la boicotul livratorilor străini.

Polițistul Marian Godină a formulat o plângere penală împotriva lui Dan Tanasă, pentru infracțiunea de „incitarea la violenţă, ură sau discriminare”, care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Godină a argumentat în plângerea depusă că, prin mesajul postat pe Facebook, deputatul AUR „incită în mod clar la discriminarea muncitorilor din Asia și Africa”. La câteva zile după postarea lui Tanasă, un livrator străin a fost lovit cu pumnul în față pe stradă, în București, de către un tânăr care a și filmat momentul.

Reacția AUR

„Atenție! Au început atacurile la AUR – Dan Tanasă tocmai a ieșit de la procurorul Rareș Stan, același care ne-a furat telefoanele înainte de alegerile europarlamentare. Nu vă lăsați intimidați, sunt ultimele zvârcoliri!”, a scris președintele AUR, George Simion pe pagina sa de Facebook.

AUR respinge acuzațiile și spune că deputatul a cerut doar o prioritizare a livrărilor făcute de conaționali.

„Deputatul Dan Tanasă nu a instigat la violență împotriva nimănui, ci a atras atenția, într-un mod direct și necesar, asupra unei probleme grave cu care se confruntă România: importul necontrolat de forță de muncă necalificată din Asia și Africa, care afectează piața muncii din România, securitatea cetățenilor și identitatea națională. În loc să dezbată aceste realități, autoritățile aleg să îl ancheteze pe cel care le semnalează”, se arată în comunicatul AUR.

„Este vorba despre un abuz evident, un nou episod prin care se încearcă pedepsirea unui parlamentar pentru simplul fapt că și-a exprimat o poziție publică legitimă”, a mai scris AUR.