„Există îngrijorări”. Ministrul Finanțelor, despre evaluările agențiilor de rating și obiectivul Guvernului interimar

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat luni că următoarea evaluare periodică a unei agenții de rating în privința României va avea loc în iulie, dar a avertizat că agențiile pot să convoace și întâlniri ad hoc dacă se „constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare”.

Luni, într-o intervenție la Digi24, oficialul a vorbit despre evaluările pe care le fac periodic agențiile de rating și despre „îngrijorările” care există în sector.

„Prima dintre ele este în iulie, este vorba de Fitch, după care urmează Moody`s în august și S&P în octombrie. Acestea sunt evaluările periodice, dar dacă agențiile constată o înrăutățire a situației sau au date care să susțină o astfel de îngrijorare pot să convoace și întâlniri ale comitetelor, ale board-urilor, ad hoc, determinate de anumite evenimente. Obiectivul nostru în această perioadă, chiar și ca Guvern interimar, este să evităm aceste posibile comitete”, a afirmat Alexandru Nazare.

Ministrul a spus că „așteptările agențiilor față de Guvern erau de calare a motoarelor pe problemele foarte importante”.

„Spre exemplu, pe absorbția fondurilor din PNRR până la final, în 31 august, pe demararea proiectelor legate de SAFE, confirmări că traiectoria fiscal-bugetară continuă și că mergem în direcția cea bună, spre 6,2. Bineînțeles că există îngrijorări, datorită turbulențelor politice, că aceste lucruri nu vor mai fi îndeplinite”, a adăugat el.

Alexandru Nazare, despre unul dintre obiectivele trasate de Nicușor Dan

Surse oficiale explicaseră pentru HotNews că președintele va impune niște condiții, o „foaie de parcurs” pentru viitorul Guvern, indiferent care va fi soluția găsită în urma consultărilor. De exemplu, într-un discurs susținut sâmbătă, cu ocazia Zilei Europei, Nicușor Dan a spus că un obiectiv se referă la definirea bugetului pentru 2027 până în această toamnă.

„Cu cât vom avea un buget aprobat mai repede în acest an, cu atât finanțatorii și agențiile de rating vor avea confirmarea că și în 2027 România continuă programul de consolidare conform țintelor asumate. Adică, practic, asta ar însemna că deficitul pentru 2027, de 5,1, e cumva asigurat, prin măsuri concrete”, a explicat ministrul interimar Alexandru Nazare.