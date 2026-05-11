„Există mereu teama că e doar o nouă păcăleală”. Avertismentul Germaniei privind referirile lui Putin la pace

Referirile președintelui rus Vladimir Putin la un posibil sfârșit al războiului din Ucraina ar putea fi o nouă diversiune în încercarea sa de a distrage atenția de la slăbiciunea Rusiei, a declarat ministrul german al apărării, Boris Pistorius, sosit luni într-o vizită neanunțată la Kiev, relatează Reuters, conform Agerpres.

Putin a declarat sâmbătă că după părerea sa războiul din Ucraina se apropie de sfârșit și că ar fi dispus să negocieze noi acorduri de securitate în Europa, fostul cancelar al Germaniei Gerhard Schroeder fiind un potențial partener de negociere.

Putin ar putea pune capăt războiului el însuși dacă ar vrea, a subliniat Pistorius. „Și este mereu teama – sper că mă înșel – că e doar o nouă păcăleală, dar nu poate fi exclus”.

„Cred că Putin încearcă, în fine, să distragă atenția de la propria slăbiciune prin această abordare. În prezent, el nu poate indica aproape niciun câștig teritorial, iar armata sa continuă să piardă părți din teritoriile cucerite”, a adăugat ministrul german al apărării.

Ucraina și Rusia au convenit vineri asupra unui armistițiu de trei zile, în cadrul unui demers al SUA în favoarea păcii sub conducerea președintelui Donald Trump, dar amândouă s-au acuzat reciproc de încălcarea acestuia.