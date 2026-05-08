Armistițiu de trei zile între Ucraina și Rusia, anunțat de Trump. Decretul lui Zelenski care „permite” parada militară din Piața Roșie

Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri seară un armistițiu de trei zile între Ucraina şi Rusia, începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai, informează AFP și Reuters.

Acest anunț al lui Donald Trump vine după ce Moscova decretase deja o încetare unilaterală a focului înaintea festivităților din Rusia dedicate zilei de 9 Mai, Ziua Victoriei Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste.

„Să sperăm că acesta va fi începutul sfârșitului unui război foarte lung, sângeros și greu”, a scris președintele american pe platforma sa Truth Social, precizând că armistițiul va include totodată „un schimb de prizonieri de câte 1.000 de deținuți din fiecare țară”.

Trump a adăugat în mesaj că există progrese constante în discuţiile menite să pună capăt conflictului.

Kremlinul confirmă armistițiul

22:15

Kremlinul a anunţat la rândul său că Rusia a fost de acord cu încetarea focului propusă de Trump, confirmând şi schimbul a câte 1.000 de prizonieri de război.

Decretul semnat de Zelenski

21:55

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat vineri seară că o încetare a focului de trei zile a fost convenită cu Rusia în cadrul eforturilor Statelor Unite de a negocia sfârşitul războiului care durează de peste patru ani, scrie Reuters.

Astfel, liderul de la Kiev a emis un decret prin care „permite” desfășurarea paradei militare de Ziua Victoriei în Rusia și garantează că nicio armă ucraineană nu va fi îndreptată spre Piața Roșie din Moscova.

„Prin prezenta decretez: să se permită organizarea unei parade în orașul Moscova (Federația Rusă) la data 9 mai 2026”, se arată în decret. Acesta adaugă că „sectorul teritorial al Pieței Roșii va fi exclus” din desfășurarea planificată a armamentului ucrainean.

Încetarea focului, anunțată și încălcată

Volodimir Zelenski a acuzat că armata rusă a continuat să lovească pozițiile ucrainene în noaptea de joi spre vineri, în condițiile în care la miezul nopții ar fi trebuit să intre în vigoare armistițiul decretat unilateral de Rusia. De cealalată parte, Moscova a afirmat că Ucraina e cea care nu a respectat încetarea declarată a luptelor, așa că a răspuns „în mod similar la încălcările armistițiului”.

Acuzațiile președintelui ucrainean au venit după ce Ministerul Apărării din Rusia a anunțat la începutul acestei săptămâni că va respecta un armistițiu de două zile în luptele cu Ucraina, pe 8 și 9 mai, în contextul marcării, sâmbătă, 9 mai, a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste în cel de-al Doilea Război Mondial.

Zelenski a spus, însă, că vineri, până la ora 7 dimineața, fuseseră deja înregistrate peste 140 de lovituri rusești asupra pozițiilor de pe linia frontului.

„În timpul nopții, rușii au lansat 10 ofensive, cele mai multe dintre ele în sectorul Sloviansk. De asemenea, au lansat peste 850 de lovituri cu drone de diferite tipuri – FPV, Lancet și altele. Au existat și drone de atac. Utilizarea dronelor de recunoaștere în spațiul aerian deasupra comunităților de pe linia frontului nu s-a oprit nici ea”, a scris președintele ucrainean, vineri dimineață, pe X.

„Toate acestea arată clar că, din partea rusă, nu a existat nici măcar o încercare simbolică de a înceta lupta pe front”, a spus Zelenski.

Rusia spune că a lansat „lovituri de represalii”

Ministerul Apărării de la Moscova a răspuns că a lansat „lovituri de represalii” pentru că Ucraina a încălcat armistițiul anunțat de Rusia cu ocazia sărbătoririi victoriei sovietice asupra Germaniei naziste.

„În ciuda declarării armistițiului, grupările armate ucrainene au continuat să lanseze atacuri cu ajutorul dronelor și al artileriei împotriva pozițiilor trupelor noastre, precum și împotriva țintelor civile din zonele de frontieră ale regiunilor Belgorod și Kursk”, se afirmă în comunicatul ministerului.

„În aceste circumstanțe, Forțele Armate ale Federației Ruse au răspuns în mod similar la încălcările armistițiului. Au lansat lovituri de represalii împotriva sistemelor de lansare multiplă a rachetelor, a pozițiilor de artilerie și a celor de mortiere. Au vizat posturile de comandă și locurile de lansare a UAV-urilor.”

Moscova a spus că unitățile sale de apărare aeriană au interceptat sute de drone lansate de ucraineni asupra Rusiei după miezul nopții, când a început armistițiul autodeclarat de Kremlin.

Anterior, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că proclamarea de către Rusia a unui armistițiu limitat cu ocazia comemorărilor celui de-al Doilea Război Mondial arată logica „ciudată și nepotrivită” a liderilor săi.

În discursul său video de joi seară, transmis în ultimele ore înainte de intrarea în vigoare a acestui armistițiul rus autoproclamat, Zelenski a spus că Moscova vrea „să-și organizeze parada, să iasă în siguranță în piață timp de o oră o dată pe an, iar apoi să continue să ucidă, să ucidă poporul nostru și să poarte război”.