„Există posibilitatea ca SUA să trădeze”. Avertisment exploziv al lui Emmanuel Macron într-o discuție cu liderii europeni divulgată în presă

Convorbirea telefonică, dezvăluită de revista germană Der Spiegel, a avut loc luni, pe fondul negocierilor de pace pentru Ucraina intermediate de SUA.

Președintele francez Emmanuel Macron a avertizat că SUA ar putea fi pe cale să „trădeze” Ucraina, potrivit unei transcrieri a unei convorbiri telefonice între liderii europeni care discutau strategii de protejare a Kievului.

La discuția care a avut loc luni participau Macron, cancelarul german Friedrich Merz, secretarul general al NATO Mark Rutte, președintele finlandez Alexander Stubb, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și alții, potrivit revistei germane Der Spiegel, care a publicat transcrierea.

„Există posibilitatea ca SUA să trădeze Ucraina în ceea ce privește teritoriul, fără claritate în privința garanțiilor de securitate”, a spus Macron, potrivit Spiegel, adăugând că există „un mare pericol” pentru Zelenski.

Der Spiegel a scris că palatul Élysée a negat într-o declarație pentru presa germană că Macron ar fi vorbit despre vreo trădare. „Președintele nu a folosit aceste cuvinte”, a declarat biroul lui Macron, potrivit revistei.

Merz: „Ei se joacă, atât cu voi, cât și cu noi”

În discuția divulgată, Merz a intervenit spunând că Zelenski trebuie să fie „extrem de prudent în zilele următoare”.

„Ei se joacă, atât cu voi, cât și cu noi”, a spus Merz, referindu-se aparent la emisarii de la Washington, Steve Witkoff și Jared Kushner – ginerele președintelui american Donald Trump –, care au petrecut marți cinci ore în discuții cu liderul rus Vladimir Putin.

Biroul cancelarului german a refuzat să confirme declarația lui Merz. „Din principiu, nu confirm și nu comentez fragmente din conversații”, a declarat pentru Politico purtătorul de cuvânt al lui Merz, Stefan Kornelius.

Stubb, președintele Finlandei, a părut să fie de acord cu Merz, potrivit transcrierii. „Nu putem lăsa Ucraina și pe Volodimir singuri cu acești oameni”, a spus el, referindu-se aparent la Witkoff și Kushner, ceea ce a atras acordul lui Rutte.

„Sunt de acord cu Alexander – trebuie să-l protejăm pe Volodimir”, a spus secretarul general al NATO, potrivit transcrierii.

Planul lui Trump

Convorbirea a avut loc după ce administrația Trump a distribuit un plan de pace în 28 de puncte – redactat, potrivit unor surse, de trimisul Kremlinului Kirill Dmitriev, de Witkoff și Kushner – care a fost criticat de Ucraina și aliații europeni pentru că era prea favorabil Rusiei și a declanșat noi negocieri la Geneva.

Discuțiile ulterioare, la care au participat oficiali europeni, ucraineni și americani, au dus la elaborarea unui plan actualizat în 19 puncte, pe care Rusia nu l-a acceptat încă.

Moscova nu a renunțat la cererile sale maximaliste, și anume ca Kievul să renunțe la vaste teritorii neocupate din estul țării, să limiteze dimensiunea armatei sale și să organizeze noi alegeri.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, prim-ministrul danez Mette Frederiksen, prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre și președintele Consiliului European, António Costa, au participat, de asemenea, la apelul de luni, potrivit Spiegel.

În cadrul convorbirii s-a discutat și problema activelor înghețate ale Rusiei, scrie Spiegel, unii lideri insistând că confiscarea miliardelor Moscovei pentru a finanța o tranșă masivă de ajutor financiar și militar pentru Ucraina este o chestiune care trebuie decisă de UE, nu de SUA.