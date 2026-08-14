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Actualitate

Experiența unei românce din IT care folosește Mounjaro. „Am trecut prin toate: dieta Dukan și celelalte. Acum fac terapie și iau tratament și mă simt bine” / Un medic vorbește despre campaniile online „contra acestor medicamente”

Alina Neagu
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„Doar partenerul meu știe că iau tratament pentru slăbit. Nici măcar mamei mele nu i-am spus. Pentru că și ea este tot din cercul oamenilor care judecă”, spune Laura într-un amplu dialog cu HotNews.

  • Conform unui raport din 2022 al OMS, „epidemia de exces ponderal” este responsabilă pentru 13% dintre numărul total al deceselor din Europa. 
  • În România, apare o problemă suplimentară: barajul de stigmă pe care sunt siliți să-l traverseze cei care încearcă să slăbească.
  • Hotnews a publicat mărturia Adrianei Turea, care ține diete de la 18 ani și care acum urmează tratament pentru slăbit cu medicamentul injectabil Wegovy.
  • Astăzi, publicăm mărturia unei românce în vârstă de 39 de ani, care face injecții cu Mounjaro. Făcuse o operație bariastrică. După o perioadă foarte bună, a continuat să se îngrașe. Chiar chirurgul care a operat-o i-a vorbit despre medicamentele care se injectează.
  • Am discutat și cu un medic specialist. „Nu prescriem automat medicaţii, de orice fel ar fi, celor ce le doresc. Nu acesta e rolul medicului. Medicina modernă e cea a deciziei împărtășite”, a explicat un doctor cum lucrează cu pacienții care folosesc medicamente injectabile pentru slăbit. 

Laura*, 39 de ani, lucrează ca programator în domeniul IT și a ținut prima dietă pentru slăbit la vârsta de 12 ani. De câteva luni, face injecții cu Mounjaro. 