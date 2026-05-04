Experiment în educație: la Colegiul „Gheorghe Lazăr”, elevii își aleg profilul abia în clasa a XI-a. Avantajele, explicate de directoare

Elevii admiși la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” începând cu anul școlar 2026-2027 nu vor mai intra direct la matematică-informatică, științele naturii, filologie sau științe sociale. În primii doi ani, vor avea un parcurs comun, astfel încât să își poată testa interesele și aptitudinile înainte de a alege profilul. Specializarea va fi stabilită abia după clasa a X-a, pe baza parcursului școlar, a portofoliului și a recomandărilor profesorilor.

Acesta este un modelul-pilot, aprobat de Ministerul Educației și aplicat din toamna anului 2026. Elevii nu mai sunt puși să aleagă profilul înainte să știe clar ce pot și ce vor, ci după doi ani în care au avut timp să învețe, să participe la proiecte și să își testeze interesele.

Școlile-pilot sunt unități de învățământ care testează, cu aprobarea Ministerului Educației, forme alternative de organizare a programului, a curriculumului sau a evaluării, înainte ca unele dintre aceste soluții să poată fi extinse și în alte școli. În anul școlar 2026-2027, 32 de licee din România vor pilota planuri-cadru alternative la liceu.

Ionela Neagoe, directoarea Colegiului Național „Gheorghe Lazăr”, spune că, în prezent, mulți elevi aleg profilul la finalul clasei a VIII-a fără să fie cu adevărat pregătiți pentru această decizie. De multe ori, alegerea este influențată de părinți, de prieteni, de rude sau de ideea că un anumit profil este „mai bun”. „Când fac opțiunile pentru clasa a IX-a, copiii nu sunt realmente pregătiți și se bazează pe ce spun părinții, pe experiența cunoștințelor lor, prieteni, rude, vecini. Nici nu au timp să se cunoască foarte bine, pentru că ei sunt rutinați în exercițiile tipizate pentru examen. Așadar, le dăm o șansă ca în primii doi ani de liceu să se cunoască și să tragă o concluzie după clasa a X-a”, explică directoarea.

