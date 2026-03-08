Skip to content
Expert în energie, semnal de alarmă despre creșterea prețurilor la carburanți. „Acesta este momentul în care trebuie să intervenim, nu la vară”

Ionescu Vladimir

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a avertizat că o creștere a prețurilor la benzină și motorină va duce la scumpiri și în alte sectoare și la majorarea inflației, iar atunci „intrăm într-un cerc vicios”. El a spus că Guvernul poate interveni printr-o ajustare a taxelor la carburanți.

În ediția de duminică a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, Dumitru Chisăliță a explicat că politica de „neutralitate fiscală” pe care o propune „nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii”.

„Trebuie să înțelegem că, în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar, o să fie unul foarte ridicat. Păi, dacă ne cresc prețurile, unde ne ducem? Ne ducem din nou la creșterea inflației. Păi, dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios”, a declarat președintele AEI.

El a explicat că aceste „situații păguboase se întorc tot împotriva Guvernului și, nu în ultimul rând, a cetățeanului”.

„În momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Gândiți-vă dacă o să ajungă aceste companii să plătească pe motorină 8,5 lei, nu știu, 8,7 lei, ce o să se însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici, mai departe, pe această linie, și atunci acesta este momentul în care trebuie să vin să intervin, nu la vară, nu în toamnă”, a adăugat Dumitru Chisăliță.

Plan propus premierului

Chisăliță a precizat că AEI a înaintat premierului Ilie Bolojan o propunere de „plan de intervenție”, care cuprinde mai multe scenarii, cu măsuri în funcție de nivelul de creștere a prețului.

„Noi am făcut la asociație încă din luna ianuarie o prognoză, în situația izbucnirii unui război ce s-ar putea întâmpla. Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii (…), se întâmplă”, a adăugat președintele AEI.

FOTO: Flynt | Dreamstime.com