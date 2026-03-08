Expert în energie, semnal de alarmă despre creșterea prețurilor la carburanți. „Acesta este momentul în care trebuie să intervenim, nu la vară”

Președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, a avertizat că o creștere a prețurilor la benzină și motorină va duce la scumpiri și în alte sectoare și la majorarea inflației, iar atunci „intrăm într-un cerc vicios”. El a spus că Guvernul poate interveni printr-o ajustare a taxelor la carburanți.

În ediția de duminică a emisiunii „În fața ta” de la Digi24, Dumitru Chisăliță a explicat că politica de „neutralitate fiscală” pe care o propune „nu este bună la toate, dar poate să rezolve o importantă parte din problemele cu care se pot confrunta românii”.

„Trebuie să înțelegem că, în momentul în care prețul motorinei este foarte scump, prețul pâinii o să fie foarte scump, prețul altor produse, coșul zilnic, coșul lunar, o să fie unul foarte ridicat. Păi, dacă ne cresc prețurile, unde ne ducem? Ne ducem din nou la creșterea inflației. Păi, dacă ne crește inflația, intrăm într-un cerc vicios”, a declarat președintele AEI.

El a explicat că aceste „situații păguboase se întorc tot împotriva Guvernului și, nu în ultimul rând, a cetățeanului”.

„În momentul imediat următor încep lucrările agricole. Lucrările agricole se fac cu motorină, cantități foarte mari de motorină. Gândiți-vă dacă o să ajungă aceste companii să plătească pe motorină 8,5 lei, nu știu, 8,7 lei, ce o să se însemne costul grâului, ce o să însemne costul pâinii, ce o să însemne totul pe lanț de aici, mai departe, pe această linie, și atunci acesta este momentul în care trebuie să vin să intervin, nu la vară, nu în toamnă”, a adăugat Dumitru Chisăliță.

Plan propus premierului

Chisăliță a precizat că AEI a înaintat premierului Ilie Bolojan o propunere de „plan de intervenție”, care cuprinde mai multe scenarii, cu măsuri în funcție de nivelul de creștere a prețului.

„Noi am făcut la asociație încă din luna ianuarie o prognoză, în situația izbucnirii unui război ce s-ar putea întâmpla. Scenariile pe care le-am propus atunci, unele dintre scenarii (…), se întâmplă”, a adăugat președintele AEI.

