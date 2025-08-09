Expert în politica rusă, despre mesajul summitului Trump-Putin și paradoxul din abordarea liderului de la Kremlin

Summitul dintre liderii de la Washington și Moscova, programat să se desfășoare vineri în Alaska, va fi „jucat în presa rusă” ca o dovadă că țara „nu mai este izolată”, consideră prof. Stephen Hall, expert în relațiile post-sovietice și ruse la Universitatea din Bath, potrivit BBC.

Expertul în politica rusă crede că întâlnirea dintre Trump și Putin îi dă liderului de la Kremlin „legitimitate” pe scena globală și va fi văzut de Rusia ca o victorie.

„Îi dă legitimitate deoarece se va întâlni cu Donald Trump – așa-numitul lider al lumii libere”, a spus Stephen Hall.

„Vrea negocieri, dar nu vrea un final negociat”

Întrebat în ce măsură va fi summitul un succes pentru Putin dacă nu se soldează cu niciun rezultat, Hall a afirmat că, în opinia sa, președintele Rusiei de fapt nu vrea să negocieze încheierea războiului din Ucraina.

Vladimir Putin „vrea negocieri, dar nu vrea un final negociat” pentru război, a declarat Stephen Hall, menționând că, în schimb, summitul va arată că SUA are nevoie de Rusia.

Despre summitul anunțat pentru vineri în Alaska a vorbit și jurnalistul CNN Nick Paton Walsh, într-o analiză în care spune despre condițiile din jurul evenimentului că sunt atât de favorabile Moscovei încât este evident de ce a profitat Putin imediat de ocazie, după luni de negocieri false, și este greu de înțeles cum poate rezulta din întâlnirea bilaterală un acord care să nu distrugă Ucraina.

Walsh a reliefat și simbolismul locației alese pentru întâlnire, și anume Alaska, un teritoriu vândut de Rusia către SUA în urmă cu 158 de ani pentru 7,2 milioane de dolari. Contează locația, a spus președintele american Donald Trump, fost mogul în domeniul imobiliarelor, înainte de anunț.