Experta internațională în diversificare Gill Rapley, atelier pentru părinții din București 

Dacă ești părinte de bebeluș și urmează să începi diversificarea, ai ocazia rară de a participa pe 30 mai la un workshop de excepție cu Dr. Gill Rapley, autoarea și fondatoarea conceptului Baby-Led Weaning (diversificare ghidată de bebeluș sau autodiversificare) – metoda care a revoluționat alimentația timpurie la nivel global. În România, Dr. Gill Rapley este cunoscută ca autoare a bestsellerelor „Diversificarea ghidată de copil”, carte ajunsă la a zecea ediție, și „Diversificarea ghidată de copil: Carte de bucate – 130 de rețete pentru mese în familie”, apărute la Editura ZYX Books.

Cei care vor participa la atelier vor învăța de ce diversificarea ghidată de copil înseamnă mai mult decât mâncare – este un fundament pentru dezvoltarea sănătoasă a bebelușului din mai multe puncte de vedere. Ea are în vedere:

Autonomie și respect pentru ritmul natural al copilului;

Relație pozitivă cu mâncarea, încă de la primele mese;

Dezvoltarea corectă a maxilarelor, musculaturii faciale și funcțiilor orale;

Respirație nazală eficientă, esențială pentru echilibrul craniofacial.

În cadrul atelierului părinții vor învăța cum să înceapă diversificarea fără stres și fără presiune, cum să recunoască semnele că bebelușul este pregătit pentru acest pas și ce fel de hrană, când și cum să o ofere bebelușului pentru o dezvoltare armonioasă și sigură.

Atelierul va avea loc în cadrul evenimentului ORTHO START – Healthy Start, primul eveniment multidisciplinar internațional din Europa dedicat sănătății și dezvoltării copilului. Conferința dedicată sănătății copiilor în primii ani de viață reunește specialiști din domenii complementare: pediatrie, neonatologie, ortopedie dento-facială, osteopatie, nutriție, imunologie, alergologie, kinetoterapie, logopedie și consiliere în alăptare.

Speakeri internaționali în premieră în România

Cu ocazia evenimentului, vor ajunge speakeri internaționali în premieră în România:

Prof. Dr. Serge Muyldermans (Belgia) – imunologie & nanobody technology;

Gill Rapley (UK) – autoarea conceptului Baby-Led Weaning;

Prof. Dr. Roselyne Lalauze-Pol (Franța) – osteopatie pediatrică;

Joke Muyldermans (Belgia) – sănătate perinatală și alăptare.

Organizat la București, în 30 și 31 mai, evenimentul oferă o experiență științifică de înalt nivel, acces la cele mai recente descoperiri medicale și sesiuni practice susținute de experți de talie mondială. Organizatori sunt ORTHO FACE – Fundația pentru Căi Respiratorii și Excelență Craniofacială, în parteneriat cu Asociația Consultanților în Lactație din România.

Atelierul va avea loc la Mille 18 Events, București, în 30 mai, și se va întinde pe parcursul a trei ore. Costul este de 300 de lei pentru fiecare persoană, iar locurile sunt limitate. Există și o reducere de grup: preț special pentru minimum 2 persoane înscrise împreună.

Înscrierile și detaliile se pot face la următorul link: https://bit.ly/3HneHeL

Cine este Gill Rapley

Dr. Gill Rapley este o autoritate mondială în diversificarea ghidată de copil. A lucrat ca asistentă medicală timp de 20 de ani și a fost, de asemenea, moașă și consultant în alăptare. A lansat conceptul de ,,diversificare naturală” sau „diversificare ghidată de copil” în 2001, iar abordarea ei a fost preluată internațional. În noiembrie 2015 a terminat doctoratul, iar cercetarea sa stă la baza multor studii ce vizează diversificarea.

Gill Rapley

Printre cărțile ei se numără: „Baby-Led Weaning: How to Introduce Solid Foods and Help Your Baby Grow Up A Happy and Confident Eater” (,,Diversificarea ghidată de copil. Cum să pui bazele unei relații sănătoase cu mâncarea pentru tot restul vieții”, Editura ZYX Books, 2025); „Your Baby Can Self-Feed, Too”; „Baby-Led Breastfeeding”.