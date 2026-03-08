Experți ucraineni în combaterea dronelor ajung săptămâna viitoare în Orientul Mijlociu, anunță Zelenski

Experții ucraineni antrenați în combaterea dronelor vor ajunge în Orientul Mijlociu săptămâna viitoare, a anunțat duminică președintele ucrainean Volodimir Zelenski, care speră ca, în schimbul expertizei sale în combaterea dronelor iraniene Shahed folosite de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina să primească din partea SUA sau a țărilor din Golf mai multe rachete interceptoare americane Patriot, deși disponibilitatea acestora a scăzut și mai mult după ce au fost folosite intensiv împotriva rachetelor balistice și a dronelor iraniene, relatează AFP, conform Agerpres.

„Cred că săptămâna viitoare, când experții (ucraineni în combaterea dronelor n.r.) vor fi acolo, vor evalua situația și vor ajuta”, a declarat Zelenski, fără a oferi detalii, la o conferință de presă la Kiev alături de premierul olandez Rob Jetten.

Președintele ucrainean declarase anterior că numai în primele trei zile de război în Orientul Mijlociu au fost consumate peste 800 de rachete interceptoare americane Patriot, mai multe decât a primit Ucraina în cei patru ani de război cu Rusia.

El a mai afirmat că Statele Unite au solicitat Ucrainei să ajute cu experiența sa în combaterea dronelor țările din Golf, declarație care nu a fost confirmată de aceste țări și nici de SUA.

Dronele iraniene Shahed, folosite acum de Iran în represaliile sale fața de bombardamentele americano-israeliene și de asemenea de Rusia în războiul cu Ucraina, costă numai câteva zeci de mii de dolari bucata, iar rachetele interceptoare Patriot PAC-3 milioane de dolari bucata.

Prin urmare, folosirea unor astfel de interceptoare împotriva dronelor iraniene nu este viabilă economic și nici rațională din punctul de vedere al gestionării munițiilor care sunt limitate atât în ce privește stocurile disponibile cât capacitățile de producție, mai ales că Iranul contraatacă și cu rachete balistice, de care dispune din abundență, iar SUA și Israelul încearcă să le neutralizeze prin atacuri asupra lansatoarelor și amplasamentelor de stocare a lor.

Pe parcursul războiului cu Rusia, Ucraina a dezvoltat interceptoare anti-dronă foarte economice și concepute pentru doborârea dronelor Shahed și a versiunilor rusești Geran ale acestor drone iraniene, acumulând de asemenea experiență în utilizarea acestor interceptoare, experiență pe care încearcă acum să o pună la dispoziția țărilor din Golf, cu speranța de a primi în schimb interceptoare Patriot, deși disponibilitatea acestora a scăzut semnificativ după folosirea lor intensivă în acest nou război.

„Ne-am dori ca aceasta să fie o oportunitate reciproc avantajoasă”, a insistat Zelenski asupra acestui obiectiv. El s-a arătat îngrijorat că o prelungire a războiului în Orientul Mijlociu ar putea face ca Ucraina să primească mai puțină atenție din partea susținătorilor săi.

„Mai puțină atenție înseamnă mai puțin sprijin. Mai puțin sprijin înseamnă mai puțină apărare antiaeriană și știți ce înseamnă asta pentru noi”, a indicat președintele ucrainean, referindu-se la atacurile aeriene rusești, care țintesc inclusiv infrastructuri energetice.