Explicația lui Trump pentru impunerea taxelor vamale: „Au adus pacea în lume”

Președintele Statelor Unite, Donald J. Trump, participă la o reuniune multilaterală cu liderii europeni în Sala de Est a Casei Albe din Washington, DC, SUA, pe 18 august 2025. FOTO: Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Președintele american Donald Trump și-a apărat politica comercială și a asigurat că tarifele vamale pe care le-a impus unor țări și teritorii „au adus pacea în lume”, informează joi agenția spaniolă de presă EFE.

„A avea capacitatea de a gestiona comerțul și de a folosi tarifele pentru a transmite clar punctul de vedere a adus pacea în lume. Tarifele au adus pacea în lume”, a declarat președintele Trump într-un interviu telefonic pentru postul Fox News, în care a informat despre acordul dintre Israel și Hamas privitor la războiul din Fâșia Gaza.

Liderul american a fost întrebat despre „eforturile sale de a aduce pacea în lume” și despre relațiile sale cu țările arabe care au condus la acest acord și a subliniat rolul politicii sale comerciale în obținerea acestuia.

„Nu doar aici, ci și în multe alte acorduri. Am încheiat șapte acorduri de pace, în care țările s-au luptat, în multe cazuri, timp de 30 sau 31 de ani, 135 sau 137 de ani, și în care milioane de persoane au fost ucise. Am obținut pacea și am făcut-o, nu în toate cazurile, dar probabil în cel puțin cinci din cele șapte pe care le-am încheiat până acum, prin comerț”, a adăugat președintele SUA, potrivit Agerpres.

Donald Trump susține, de obicei, că a pus capăt la șapte conflicte internaționale: Cambodgia-Thailanda, Kosovo-Serbia, Republica Democrată Congo-Rwanda, Pakistan-India, Israel-Iran, Egipt-Etiopia și Armenia-Azerbaidjan.

În cadrul interviului acordat, liderul de la Casa Albă și-a apărat viziunea sa comercială strictă ca parte a politicii externe și a diplomației sale pentru a încheia acorduri cu alte țări și pentru a pune capăt conflictelor.

„Nu vom trata cu persoane care se ceartă. Nu vom face afaceri și le vom impune tarife. Nu le vom permite să facă comerț în Statele Unite. Le vom impune tarife”, a comentat el.

„Mult mai important chiar decât banii pe care îi obținem, care sunt esențialmente miliarde de dolari, ceea ce este mult mai important este că tarifele îți oferă o cale extraordinară spre pace și salvarea a milioane de vieți, pur și simplu milioane și milioane”, a conchis șeful Casei Albe.

De când și-a început războiul comercial, președintele Trump a semnat acorduri comerciale cu câteva țări precum Regatul Unit, Coreea de Sud, Cambodgia, Thailanda sau Uniunea Europeană.