EXPLICAȚII De ce China ar putea reacționa rău dacă Trump îl sună pe Lai Ching-te

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat miercuri că va purta o discuție cu președintele Taiwanului, Lai Ching-te, o mișcare fără precedent pentru un lider american, care ar putea tulbura relațiile SUA cu China și ar putea duce la organizarea unor noi exerciții militare chineze în jurul insulei, transmite Reuters.

Era a doua oară într-o săptămână când Trump afirma că intenționează să discute cu Lai, infirmând speculațiile inițiale potrivit cărora prima sa mențiune în acest sens, făcută după întâlnirea cu președintele chinez Xi Jinping de săptămâna trecută, ar fi fost o scăpare verbală.

Taiwanul a spus că ar fi încântat ca Lai și Trump să discute, deși nici Washingtonul, nici Taipeiul nu au confirmat detalii cu privire la momentul în care acest lucru s-ar putea întâmpla.

Ministerul de Externe al Chinei, referindu-se la posibilitatea unei convorbiri între Trump și Lai, a declarat joi că Statele Unite ar trebui „să trateze problema Taiwanului cu extremă prudență și să înceteze să trimită semnale greșite forțelor separatiste care militează pentru independența Taiwanului”.

Iată de ce o astfel de convorbire ar putea înfuria Beijingul:

Care e poziția Chinei față de Taiwan

China consideră Taiwanul cea mai importantă și delicată problemă a sa, deoarece aceasta privește suveranitatea și integritatea teritorială a Chinei, care nu ar trebui pusă la îndoială sau afectată de către străini.

Beijingul consideră Taiwanul o chestiune nerezolvată din războiul civil chinez, în urma căruia guvernul învins al Republicii Chineze a fugit pe insulă în 1949, după ce a pierdut în fața comuniștilor lui Mao Zedong, care au fondat Republica Populară.

Beijingul califică Taiwanul drept o provincie chineză fără dreptul de a pretinde că este o țară și nu a renunțat niciodată la ideea folosirii forței pentru a-l aduce sub controlul său, deși afirmă că ar prefera „reunificarea pașnică”.

China afirmă că Taiwanul reprezintă „nucleul intereselor sale fundamentale” și o linie roșie care nu poate fi depășită, criticând în mod regulat orice contacte la nivel înalt între liderii străini și Taipei ca fiind o ingerință în afacerile interne ale Chinei.

Nici guvernul chinez, nici cel taiwanez nu se recunosc oficial reciproc, iar China refuză să se refere la Lai drept „președinte”.

Cum a reacționat China în trecut la mutările SUA pe subiect

China a lansat exerciții militare majore în jurul Taiwanului în 2022, la scurt timp după vizita la Taipei a președintei Camerei Reprezentanților din SUA de atunci, Nancy Pelosi, și a organizat mai multe alte runde de exerciții militare, tot ca reacție la angajamentele SUA cu Taiwanul.

Ultimele exerciții militare majore ale Chinei în apropierea insulei au avut loc la sfârșitul lunii decembrie.

La începutul aceleiași luni, administrația Trump aprobase un pachet de vânzări de arme către Taiwan în valoare de 11 miliarde de dolari, cel mai mare din istorie.

Care e poziția Taipeiului

Taiwanul este o democrație înfloritoare, al cărei guvern respinge cu tărie pretențiile de suveranitate ale Beijingului.

Taipeiul afirmă că este o țară independentă numită Republica China, care rămâne denumirea oficială a insulei, și că are dreptul să interacționeze cu restul lumii și să-și aleagă propriii lideri.

Lai a propus în repetate rânduri discuții cu China, dar a fost respins. Beijingul îl consideră drept „separatist”.

Care este viziunea SUA

SUA au rupt relațiile oficiale cu Taipei în favoarea Beijingului în 1979, dar sunt obligate prin Legea privind relațiile cu Taiwanul să ofere insulei mijloacele necesare pentru a se apăra. SUA nu iau oficial nicio poziție cu privire la suveranitatea Taiwanului, în conformitate cu politica „O singură Chină” a Washingtonului.

În 2022, Departamentul de Stat a adăugat, de asemenea, o mențiune privind cele Șase Garanții, referindu-se la șase asigurări de securitate din era Reagan acordate Taiwanului, pe care Statele Unite le-au declasificat în 2020.

Printre garanțiile date în 1982, dar care nu au fost niciodată făcute publice în mod oficial, se numără declarații conform cărora SUA nu au stabilit o dată pentru încetarea vânzărilor de arme către Taiwan, nu au convenit să se consulte în prealabil cu Beijingul cu privire la astfel de vânzări și nu au convenit să revizuiască Legea privind relațiile cu Taiwanul, care stă la baza politicii SUA față de insulă.

China a cerut în repetate rânduri ca SUA să înceteze vânzările de arme către Taiwan.

Taiwanezii, „foarte îngrijorați” de întâlnirea Trump – Xi

Taiwanul nu va fi sacrificat sau dat la schimb și nici nu va renunța la libertatea sa din cauza presiunilor, a declarat duminică președintele Lai Ching-te, într-un mesaj în care a atras atenția că vânzările americane de arme către insula autoguvernată democratic reprezintă un angajament de securitate bazat pe legea din SUA.

Acesta a fost primul răspuns direct pe care l-a dat președintele taiwanez după summitul de două zile pe care l-au avut săptămâna trecută președinții Statelor Unite și Chinei, în urma căruia Donald Trump a declarat pentru Fox News că își dorește dezamorsarea tensiunilor dintre Beijing și Taipei.

„Aș spune așa: nu îmi doresc ca cineva să devină independent. Se presupune că trebuie să călătorim 9.500 de mile pentru a purta un război. Nu caut asta. Vreau ca ei să se calmeze”, a spus Trump.

Potrivit președintelui Lai, oamenii sunt „foarte îngrijorați” de discuția purtată despre Taiwan în timpul summitului dintre Donald Trump și Xi Jinping. Pe de altă parte, el a mulțumit guvernului american pentru atenția continuă pe care o acordă păcii și stabilității din Strâmtoarea Taiwan și pentru sprijinul oferit Taipeiului.



