Este „absurd” să se afirme că militarii francezi prezenți în Ucraina participă direct la conflict, așa cum a acuzat șeful diplomației ruse, a declarat marți ministrul francez delegat pentru Armată, Alice Rufo.

Întrebată despre prezența în Ucraina a militarilor francezi pentru misiuni de instruire și mentenanță, dezvăluită luni de presa franceză, ministra a subliniat „lipsa oricărei intenții de luptă, spre deosebire de ceea ce a afirmat, de altfel, ministrul rus al Afacerilor Externe în această dimineață, vorbind despre participarea directă la război, ceea ce este absurd”, potrivit AFP.

„Nu sunt doar francezi, știm asta. Ne-am exprimat îngrijorarea. (…) Nu mai este vorba de sprijin pentru Ucraina, ci de o participare directă la război”, declarase cu câteva ore mai devreme Serghei Lavrov în cadrul unei conferințe de presă la Manila, în Filipine, unde are loc un summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

Conform informațiilor dezvăluite luni de Radio France Internationale și confirmate între timp, mici grupuri de militari francezi se află pe teritoriul Ucrainei invadate de Rusia pentru a oferi instruire militarilor ucraineni și pentru a asigura misiuni de mentenanță a anumitor echipamente furnizate de Franța, în cadrul sprijinului european acordat Kievului.

Mesajul lui Lavrov către Paris, după ce presa a dezvăluit că trupe franceze sunt desfășurate de luni de zile într-o misiune secretă în Ucraina

„Într-adevăr, în Ucraina există o structură de coordonare care colaborează strâns cu misiunea de apărare (reprezentanța militară oficială a Franței, n.r.), ceea ce permite organizarea unor instrucții specifice, în mod punctual, precum și întreținerea sau repararea echipamentelor”, a declarat Alice Rufo, răspunzând la o întrebare privind natura acestor misiuni și necesitatea sau nu de a informa parlamentul de la Paris în acest sens.

Pe lângă „absența oricărei intenții de luptă”, ministra a subliniat că „numărul personalului implicat este foarte limitat”.

Ea a evidențiat, de asemenea, „caracterul extrem de punctual” al misiunilor, care se desfășoară, de altfel, „la o distanță foarte mare de linia frontului”.

„Propagandă a Kremlinului”

Din aceste motive, „nu este vorba de o intervenție militară armată în cadrul unui război și de o participare directă la conflict în sensul articolului 35 din Constituție”, care reglementează controlul parlamentar asupra operațiunilor militare franceze în afara granițelor.

„Sper că, având în vedere declarațiile domnului Lavrov, nimeni din această sală sau de pe rețelele de socializare nu va deveni purtător de cuvânt al Kremlinului”, a concluzionat ea în fața deputaților.

La scurt timp după aceea, liderul stângii radicale, Jean-Luc Mélenchon, unul dintre favoriții sondajelor pentru calificarea în turul al doilea al alegerilor prezidențiale din 2027 și acuzat în mod regulat de apropierea față de Rusia, a publicat pe X un mesaj în care a preluat declarațiile lui Lavrov.

„Alertă. Nu trebuie sub nicio formă să devenim cobeligeranți în Ucraina. (…) Iar ministrul rus al Afacerilor Externe tocmai a avertizat Parisul cu privire la prezența soldaților francezi în Ucraina, calificând această desfășurare drept «participare directă» la conflict”, a postat candidatul la alegerile prezidențiale din partea mișcării „La France insoumise” („Franța nesupusă”).

Alice Rufo i-a răspuns apoi pe aceeași rețea: „Nu: nu suntem cobeligeranți în Ucraina. Doar domnul Lavrov, propaganda Kremlinului și dumneavoastră spuneți asta”.

Trupele franceze sunt desfășurate într-o misiune secretă în Ucraina de câteva luni, a relatat luni Radio France Internationale (RFI).

Postul de radio nu a precizat câți soldați francezi sunt implicați în această misiune, care se desfășoară în Ucraina cel puțin din vară.

Totuși, RFI a menționat că trupele se află acolo pentru a pregăti forțele ucrainene și pentru a ajuta la mentenanța echipamentului militar.

Contingente mici de soldați francezi sunt prezente în Ucraina de câteva luni pentru a-i instrui pe militarii ucraineni și a asigura întreținerea echipamentelor militare, a indicat luni pentru AFP o sursă la curent cu dosarul, confirmând astfel informațiile dezvăluite anterior de postul de radio RFI.

„Rotația instructorilor francezi în sprijinul Ucrainei, în Franța, în Polonia sau, ocazional, în Ucraina, este o realitate. Dar nu este vorba de o operațiune militară. Nu există nicio intenție de a ne angaja în acțiuni coercitive”, a subliniat această sursă pentru agenția franceză de presă.

Prin urmare, „nu este vorba de trupe de luptă”, Franța negând întotdeauna prezența acestora în Ucraina, țară în care Rusia a lansat o ofensivă pe scară largă în februarie 2022.

Parisul este unul dintre cei mai fervenți susținători ai Kievului dintre țările occidentale, care îi furnizează echipament, ajutor financiar și informații.