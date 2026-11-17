Moscova a afirmat marți că are cunoștință de prezența trupelor franceze dislocate în Ucraina, calificând-o drept „participare directă” la război și precizând că a fost transmis un mesaj către Paris.

Trupele franceze sunt desfășurate într-o misiune secretă în Ucraina de câteva luni, a relatat luni Radio France Internationale (RFI).

Postul de radio nu a precizat câți soldați francezi sunt implicați în această misiune, care se desfășoară în Ucraina cel puțin din vară.

Totuși, RFI a menționat că trupele se află acolo pentru a pregăti forțele ucrainene și pentru a ajuta la mentenanța echipamentului militar.

Moscova consideră că este vorba despre o „implicare directă” în conflict

Marți, Rusia a transmis că are cunoștință de aceste trupe franceze desfășurate în Ucraina, scriu AFP și Euronews.

Ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov, a declarat marți că a avertizat Parisul cu privire la prezența soldaților francezi care acționează în Ucraina, calificând această desfășurare de forțe drept o „participare directă” la conflict.

„Nu sunt doar francezi, știm asta. Ne-am exprimat îngrijorarea. (…) Nu mai este vorba de sprijin pentru Ucraina, ci de o participare directă la război”, a declarat Lavrov în cadrul unei conferințe de presă la Manila, în Filipine, unde are loc un summit al Asociației Națiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

„Americanii sunt din nou de partea noastră”. Un important oficial de la Moscova vine cu noi date despre stadiul negocierilor de pace

Contingente mici de soldați francezi sunt prezente în Ucraina de câteva luni pentru a-i instrui pe militarii ucraineni și a asigura întreținerea echipamentelor militare, a indicat luni pentru AFP o sursă la curent cu dosarul, confirmând astfel informațiile dezvăluite anterior de postul de radio RFI.

„Rotația instructorilor francezi în sprijinul Ucrainei, în Franța, în Polonia sau, ocazional, în Ucraina, este o realitate. Dar nu este vorba de o operațiune militară. Nu există nicio intenție de a ne angaja în acțiuni coercitive”, a subliniat această sursă pentru agenția franceză de presă.

Prin urmare, nu este vorba de trupe de luptă, Franța negând întotdeauna prezența acestora în Ucraina, țară în care Rusia a lansat o ofensivă pe scară largă în februarie 2022.

Parisul este unul dintre cei mai fervenți susținători ai Kievului dintre țările occidentale, care îi furnizează echipament, ajutor financiar și informații.