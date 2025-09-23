EXPLICATIV: Poate fi considerată leucovorina un tratament pentru autism, așa cum a sugerat Trump? Un expert spune că dovezile sunt „foarte, foarte slabe”

Luni, Administrația pentru Alimente și Medicamente din SUA (FDA) a publicat un anunț în Registrul Federal înaintea discursului președintelui american Donald Trump, aprobând o versiune a leucovorinei produsă de GlaxoSmithKline (GSK), pe care compania farmaceutică o retrăsese anterior din procesul de evaluare al FDA atunci când a încetat producția medicamentului, scrie Reuters.

FDA a invocat o analiză a utilizării leucovorinei la 40 de pacienți cu o tulburare metabolică rară numită deficit cerebral de folat, care poate duce la o serie de simptome neurologice, unele dintre ele fiind observate la persoanele cu autism.

Iată ce se știe despre leucovorină și autism.

Ce este leucovorina

Leucovorina, cunoscută și sub numele de acid folinic, este o formă de folat, o vitamină B esențială (sau B9).

Leucovorina a fost aprobată de Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (FDA) pentru contracararea efectelor toxice ale anumitor medicamente împotriva cancerului, cum ar fi metotrexatul, care blochează utilizarea folatului de către organism.

Leucovorina este utilizată și pentru a potența efectele altor medicamente chimioterapeutice și pentru a trata anumite tipuri de anemie. Medicamentul poate fi administrat pe cale orală sau intravenoasă.

Conform site-ului FDA, leucovorina este produsă de mai mult de șase companii.

De ce este important folatul

Folatul ajută celulele să crească și să se dividă. De asemenea, susține sistemul imunitar și ajută la producerea de celule roșii sănătoase. La feții în dezvoltare, un nivel inadecvat de folat duce la un tip de malformație congenitală gravă numită „defecte ale tubului neural”.

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA recomandă tuturor femeilor care pot rămâne însărcinate să își completeze dieta cu 400 mcg de acid folic în fiecare zi, pentru a preveni defectele tubului neural.

Unele studii, dar nu toate, au descoperit, de asemenea, o asociere între nivelurile scăzute de folat matern în timpul sarcinii timpurii și un risc crescut de autism la copii.

Folatul, forma naturală a vitaminei B9, este un nutrient esențial implicat în creșterea celulară, sinteza ADN-ului și formarea globulelor roșii, fiind necesar pentru o funcționare optimă a organismului. O deficiență de folat poate crește riscul de boli de inimă prin niveluri ridicate de homocisteină și poate duce la malformații congenitale grave la făt, precum și la un risc crescut de cancer. Folatul este prezent în multe legume cu frunze verzi, leguminoase și citrice, în timp ce acidul folic este forma de sinteză.

De ce poate fi luată în considerare utilizarea leucovorinei pentru tratarea autismului

Medicii au prescris leucovorina pentru autism în afara indicațiilor aprobate sau au reutilizat un medicament aprobat pentru o afecțiune pentru a trata o altă afecțiune.

Studiile efectuate de cercetătorii de la SUNY Downstate Medical Center din Brooklyn, New York, și din alte părți au sugerat că până la trei sferturi dintre copiii cu autism au variații genetice care afectează capacitatea organismului lor de a procesa folatul sau tulburări autoimune care blochează transportul folatului către creier.

Alte studii de mică amploare au asociat aceste descoperiri cu forme mai severe ale tulburării și au sugerat că tratamentul cu leucovorină poate îmbunătăți abilitățile verbale, abilitățile sociale și iritabilitatea la acești tineri.

Cu toate acestea, progresul științific privind leucovorina și autismul „se află încă într-un stadiu incipient și sunt necesare mai multe studii înainte de a se putea ajunge la o concluzie definitivă”, a transmis Autism Science Foundation (Fundația pentru Știința Autismului), într-un comunicat.

Datele în favoarea tratamentului cu leucovorină provin „din patru studii controlate, de mici dimensiuni, toate utilizând doze diferite și având rezultate diferite, iar într-un caz, bazându-se pe o variantă genetică specifică”, notează Fundația, pe site-ul său.

Dr. David Mandell, profesor de psihiatrie și expert în autism la Universitatea din Pennsylvania, a declarat pentru Reuters că leucovorina ar putea fi un tratament posibil pentru unii copii cu autism, „dar dovezile pe care le avem în sprijinul acesteia… sunt foarte, foarte slabe”.

Președintele Donald Trump afirmat luni, într-un anunț la Casa Albă, că există o legătură între utilizarea unui popular analgezic eliberat fără prescripție medicală, Tylenol (care conține paracetamol), și dezvoltarea autismului, în timpul sarcinii, o afirmație contestată de mulți medici. „Evitaţi să luaţi” paracetamol, a repetat insistent liderul american în timpul unui eveniment de la Casa Albă dedicat autismului, tulburare complexă cu un spectru foarte larg și a cărei origine face de multă vreme obiectul cercetărilor medicale.

Trump a sugerat totodată utilizarea de leucovorină ca tratament pentru simptomele autismului.