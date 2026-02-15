Explozia bulei mașinilor electrice a dus la o pierdere de 50 de miliarde de dolari pentru giganții din Detroit

Eliminarea stimulentelor fiscale și scăderea cererii au dus la anularea investițiilor, închiderea fabricilor și revenirea la motoarele cu ardere internă, scrie The Wall Street Journal, preluat de presa elenă.

Vine factura. Cei trei mari producători auto din Detroit – General Motors, Ford Motor și Stellantis – au anunțat pierderi de peste 50 de miliarde de dolari, pe măsură ce boom-ul vehiculelor electrice (EV) din SUA se transformă într-o aterizare forțată.

Piața americană a vehiculelor electrice a scăzut cu peste 30% în trimestrul al patrulea al anului 2025, după ce creditul fiscal federal de 7.500 de dolari a expirat în septembrie.

Subvenția a acționat ca un factor cheie al cererii. Fără ea, vânzările au încetinit brusc – chiar și pentru cele mai importante modele, cum ar fi Cybertruck de la Tesla și camioneta electrică de la Ford.

De la extindere agresivă la anulări

În ultimii ani, producătorii auto americani au investit sute de miliarde de dolari în noi linii de producție, fabrici de baterii și platforme electrice, bazându-se atât pe stimulente de reglementare, cât și pe previziuni ale unei cereri explozive.

Astăzi, peisajul se schimbă dramatic. Peste 20 de miliarde de dolari din investițiile anunțate anterior în fabricile de vehicule electrice și baterii au fost anulate sau reduse până în 2025, conform datelor de la Atlas Public Policy. Aceasta este prima scădere netă a investițiilor din ultimii ani.

General Motors a concediat mii de muncitori și a abandonat planurile de construire a uzinelor de motoare electrice, revenind la motoarele V-8 și la camionete convenționale.

Ford Motor desființează o societate mixtă de producție de baterii din SUA și își limitează ambițiile la o camionetă electrică low-cost pentru 2027.

Stellantis acționează și mai agresiv, lichidând participații la unități de baterii și înregistrând cea mai mare pierdere de valoare anunțată vreodată în industrie. CEO-ul Stellantis a recunoscut că viteza tranziției energetice a fost „supraestimată” și că deciziile strategice au fost îndepărtate de „nevoile și capacitățile reale” ale consumatorilor.

Climatul politic a accelerat renunțarea la tranziție.

Eliminarea creditului fiscal pentru vehiculele electrice și relaxarea de către Congres a regulilor federale privind economia de combustibil au eliminat doi piloni cheie de sprijin pentru tranziție. Chiar și înainte de schimbări, cererea era sub așteptările inițiale.

Rezultatul este un val de „reindustrializare” către modelul tradițional. Fabricile care au fost proiectate pentru camioane electrice revin la producția de motoare cu ardere internă . Strategia de tranziție nu este complet abandonată, ci este redusă și amânată.

Imaginea internațională

În timp ce piața americană a mașinilor electrice se confruntă cu o încetinire accentuată, alte piețe își mențin un impuls pozitiv. În China, BYD a depășit Tesla ca cel mai mare producător de vehicule electrice din lume și și-a crescut semnificativ livrările internaționale, chiar dacă se confruntă cu o concurență tot mai mare pe plan intern și cu reduceri ale subvențiilor guvernamentale.

Cu toate acestea, chiar și în China și Europa, ritmul creșterii vehiculelor electrice încetinește. Piața globală se reașează.

Bulă sau întoarcere la realitate?

Pierderile de 50 de miliarde de dolari nu înseamnă că vehiculele electrice dau greș ca tehnologie. Dar reflectă costul unei strategii care s-a bazat pe o tranziție mai rapidă decât era normal.

Tranziția către vehiculele electrice va fi mai lentă, mai selectivă și mai puțin dependentă de subvențiile guvernamentale.

Pentru Detroit, provocarea nu constă doar în limitarea pagubelor. Este vorba de găsirea dimensiunii și a ritmului potrivit pentru tranziție — fără a pierde teren pe o piață globală care continuă, într-un ritm mult mai lent, să adopte motoarele electrice.