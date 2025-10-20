Explozia din Rahova: Autoritățile au extins perimetrul supus cercetărilor. Distrigaz amână repornirea gazelor pe mai multe străzi din Rahova

Distrigaz Sud Reţele a anunţat, luni după-masă, că nu mai poate fi realiza lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe mai multe străzi din Rahova. Motivul invocat de compania de distribuţie este că „perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități”. Iniţial, compania a anunţat luni dimineaţă că a primit aprobare pentru restabilirea etapizată a alimentării cu gaze pe aceste străzi.

„Lucrările de repunere în funcțiune a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, nu mai pot fi realizate, conform strategiei tehnice aprobate prin Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, deoarece perimetrul care este supus cercetărilor a fost extins de către autorități”, a anunţat Distrigaz Sud Reţele luni după-masă.

Potrivit companiei, „această măsură este în vigoare până la o dată ce va fi comunicată ulterior de către autoritățile competente”.

Iniţial, Distrigaz primise aprobare pentru realimentarea cu gaze

Compania solicitase autorităților să permită restabilirea alimentării şi că a primit această aprobare. „În data de 19 octombrie 2025, Distrigaz Sud Rețele a înaintat către Comitetul pentru Situații de Urgență al Municipiului București și Instituția Prefectului Municipiului București o adresă prin care solicită restabilirea etapizată și în condiții de siguranță a alimentării cu gaze naturale a clienților afectați de închiderea neprogramată”, se arată într-un comunicat al companiei trimis luni dimineaţă.

Potrivit acestuia, primise aprobare pentru repornirea alimentării cu gaze.

„Astfel, în conformitate cu Hotărârea Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență, nr. 15/19.10.2025, Distrigaz Sud Rețele a primit aprobarea pentru reluarea alimentării cu gaze naturale a clienților amplasați pe străzile Malcoci, Oltina, Pecineaga, Slt. Popa, Popina, Pricopan, Rahovei, Sălaj și Vicina, cu excepția următoarelor imobile: strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A.

Precizăm că, la imobilele amplasate pe strada Vicina nr. 1, blocul 32, scările 1 și 2; strada Vicina nr. 3, blocul 33, scările 1, 2 și 3; Calea Rahovei nr. 319, blocul 30, scările 1, 2; Calea Rahovei nr. 317, blocul 30A, reluarea alimentării cu gaze naturale se va face doar după finalizarea cercetărilor organelor competente”, se arăta în comunicatul iniţial.

Trei persoane au murit și 20 au fost rănite într-o explozie care s-a produs vineri dimineață într-un bloc din cartierul Rahova, în Sectorul 5 al Capitalei. Imobilul avea 108 apartamente în care locuiau circa 400 de persoane.