Explozia din Rahova. Majoritatea locatarilor pot reveni în apartamentele lor, de miercuri / Acces controlat, sub coordonarea poliției

Urmările exploziei cauzate de o acumulare de gaze într-un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București, 17 octombrie 2025. Foto: Inquam Photos / Tudor Pana

Revenirea etapizată a locatarilor în apartamentele proprii din blocul din Rahova se poate face începând de miercuri, a decis Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență, după finalizarea cercetărilor penale la fața locului și a verificărilor tehnice realizate de experții în construcții, a anunțat prefectul Capitalei, Andrei Nistor, conform Agerpres.

Prefectul Capitalei a transmis că accesul se va face controlat, sub coordonarea Poliției Capitalei, conform următorului program:

miercuri, între orele 09:00 și 10:30 – Blocul 30A, Calea Rahovei nr. 317,

intervalul orar 10:30 – 12:00 – Blocul 30, Scara 1, Calea Rahovei nr. 319,

între orele 12:00 și 13:30 – Blocul 30, Scara 2, Calea Rahovei nr. 319,

în intervalul orar 13:30 – 15:00 – Blocul 32, Scara 1, Strada Vicina nr. 1.

Potrivit prefectului Andrei Nistor, accesul în Scara 2 a blocului 32, cea afectată de deflagrație, rămâne, deocamdată, interzis, până la finalizarea completă a verificărilor tehnice.

„Toate instituțiile implicate vor continua să fie alături de cei afectați până la revenirea completă la normalitate”, a adăugat sursa citată.

O fisură într-o conductă de gaz din afara blocului din Sectorul 5 al Capitalei, unde a avut loc explozia soldată cu trei morți, este principala ipoteză luată în calcul de anchetatori.