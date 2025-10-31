Explozia din Rahova: Zeci de animale salvate după deflagrație. „A mai rămas, din păcate, pisica Shiva. E foarte speriată” – VIDEO

La două săptămâni de la explozia din Rahova, o pisică este încă în blocul în care s-a produs deflagrația de gaz, spune o asociație care a intervenit pentru salvarea animalelor din zona afectată de deflagrație. Este vorba despre aproximativ 30 de animale din bloc și din împrejurimi. Multe dintre ele sunt traumatizate, spune președinta asociației TNR, într-un dialog cu HotNews.

Geanina Petre, președinta asociației TNR, care se ocupă de sterilizarea pisicilor din București, spune că asociația a intervenit nu doar pentru salvarea animalelor din bloc, ci și pentru cele care stăteau în apropiere și erau hrănite de locatari.

„Noi a trebuit să le luăm din acel perimetru, pentru că blocul stă să cadă în continuare, și putea oricând să le rănească, dar și din cauza faptului că urmează să fie demolat. Este o zonă în care nu are cum să fie ceva viu în perimetru, că vorbim de om sau că vorbim de animal”, a explicat ea.

Imagini virale după salvarea lui Thomas și Oreo

Au fost salvate pisici, precum și papagali care au fost afectați de explozie. „Din bloc i-am scos pe Motanski, pe Thomas, pe Oreo“. De astfel, poveștile pisicilor Thomas și Oreo au fost publicate de asociație pe pagina de Facebook, iar clipurile au devenit virale.

Thomas s-a reîntâlnit cu familia sa pe 29 octombrie, iar pe data de 30 a fost scos din bloc și Oreo, al cărui stăpân a murit în explozia din 17 octombrie, unde trei persoane și-au pierdut viața, iar alte 15 au fost rănite.

O altă pisică, Picioruș – pentru că este șchiop de un picior – a fost salvat și adoptat de cineva care locuia în bloc.

Salvarea pisicii Shiva. „Se lasă greu”

În prezent, asociația încearcă să mai salveze o pisică. „A mai rămas, din păcate, Shiva. Se lasă greu, poate din cauza faptului că este foarte speriată, dar avem confirmarea faptului că ea este încă în bloc”, spune președinta Asociației.

„Trebuie de urgență să o scoatem de acolo”, continuă Geanina Petre.

Reprezentanta Asociației TNR mai spune și că de când s-a produs explozia, animalele au avut apă și hrană urcate cu nacela.

Ea subliniază și că sprijinul autorităților a fost important, pentru că voluntarii asociației au putut să se apropie mai mult de bloc, pentru a recupera animalele.

Înregistrări cu vocile proprietarilor, pentru a atrage pisicile

Pe lângă hrană, cu care să ademenească pisicile în cuști, voluntarii asociației au cerut stăpânilor de animale înregistrări cu vocile lor, pe care le puneau în boxe portabile peste noapte, atunci când era liniște.

Despre această metodă, însă, Geanina Petrea spune că nu a fost eficientă încă din primele zile, din cauza faptului că animalele au simțul auzului mult mai dezvoltat și a fost, cu siguranță, afectat de explozie.

„Durează mult, pentru că ele au fost afectate direct de deflagrație – oamenii care locuiau acolo mi-au spus că le-au țiuit urechile vreme de două zile – ne gândim la animale care au un simț al auzului mult mai dezvoltat și sunt convinsă că deși am folosit acele mesaje audio, la început acestea nu au dat rezultat”, explică ea.

După recăpătarea auzului, a apărut o altă piedică: teama de a ieși din bloc. Președinta TNR spune că Shiva poate umbla acum prin tot blocul, unde nu întâlnește niciun om, doar dărâmături și hrană aflată în putrefacție. „Este un loc foarte sinistru care nu face altceva decât să îi alimenteze teama”.