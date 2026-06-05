VIDEO. Momentul exploziei dronei din Constanța a fost surprins într-o transmisiune în direct. Jurnalista a început să fugă

O jurnalistă TVR era într-o transmisiune în direct în momentul în care o dronă maritimă a explodat vineri în Portul Constanța.

Deflagrația a avut loc în timp ce jurnalista TVR Info Ana Maria Stancu oferea informații despre drona descoperită în marele port de la Marea Neagră.

În imaginile cu transmisiunea LIVE se aude o bubuitură extrem de puternică, provocând o reacție spontană a jurnalistei, care își acoperă urechile cu mâinile, la fel și o altă persoană care trecea pe lângă ea.

O explozie a avut loc vineri în Portul Constanța, la scurt timp după ce a fost găsită o dronă marină. Din primele informații, nu sunt victime, a transmis Departamentul pentru Situații de Urgență pentru HotNews. MApN a precizat că drona s-a autodetonat, nu face parte din dotarea Armatei României, ci este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina.