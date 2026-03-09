Explozie în fața unei sinagogi din Belgia. „Un act extrem de violent de antisemitism”

Explozia s-a produs noaptea trecută, în jurul orei locale 04.00, în fața unei sinagogi din orașul francofon Liège, în estul Belgiei. Nu au fost oameni răniți, dar sinagoga a fost avariată, a anunțat poliția, transmite postul public de radiodifuziune RTBF.

Incidentul a avut loc în faţa sinagogii situate pe strada Léon Frédéricq din Liège. Sinagoga, construită în 1899, este şi un muzeu care prezintă diverse obiecte de cult şi istoria comunităţii evreieşti din Liège.

Primarul orașului Liège, Willy Demeyer, a denunțat un act criminal antisemit.

„Condamn categoric acest act extrem de violent de antisemitism, care contravine tradiției orașului Liège de respect față de ceilalți. Nu se poate pune problema importării conflictelor externe în orașul nostru”, a spus primarul.

Un localnic din zonă a descris că fereastra principală a sinagogii a fost spulberată, iar ferestrele clădirilor din fața sinagogii au fost, de asemenea, sparte.

🚨 Belgian police: explosion outside synagogue in Liège pic.twitter.com/lYB7QqwevK — Middle East Conflict Tracker (@MEC_Tracker) March 9, 2026

Strada a fost închisă pe durata anchetei, iar în imediata vecinătate a fost stabilit un perimetru de siguranță, a declarat poliția.

„Chiar în fața sinagogii a fost o explozie și toată fațada, toate ferestrele au fost sparte și totul a explodat. Am fost treziți de zgomot și, când am coborât, am văzut că totul fusese distrus”, a spus localnicul.

În urma exploziei, anchetatorii din cadrul diviziei „terorism” a Poliției Judiciare Federale din Liège au deschis o anchetă, iar serviciul belgian de dezamorsare a explozibililor a mers la fața locului.