Explozie într-un emblematic magazin de jucării din Moscova, în apropiere de sediul FSB. Cel puțin o persoană a murit

Cel puțin o persoană a murit duminică în urma exploziei unei butelii într-un magazin de jucării din capitala Rusiei, au informat agențiile de presă de stat, preluate de Reuters.

Explozia a avut loc la Magazinul Central pentru Copii, cunoscut de majoritatea rușilor sub numele de „Detsky Mir”.

Acesta este situat în piața Lubianka, în apropierea sediului Serviciului Federal de Securitate (FSB), principalul succesor al KGB-ului din era sovietică.

„Din păcate, conform informațiilor preliminare, în urma incidentului, o persoană a murit și mai multe persoane au fost rănite”, a declarat primarul Moscovei, Serghei Sobianin.

Potrivit TASS, trei persoane au fost rănite, dintre care două au ajuns la spital.

Clădirea magazinului de jucării, care găzduiește și mai multe restaurante și un cinematograf, a fost evacuată, au relatat agențiile de știri rusești.

Potrivit, canalulului de Telegram Mash, a explodat o butelie de heliu.