Explozie la ambasada SUA din Oslo. Poliția nu exclude ipoteza unui act de terorism

Poliția norvegiană a intervenit duminică dimineață la ambasada SUA din Oslo, în urma unei explozii la intrarea clădirii. Nu s-au înregistrat victime, iar circumstanțele producerii incidentului sunt investigate, potrivit BBC.

Explozia a avut loc la ora locală 01:00, moment în care poliția a trimis „resurse importante” în acea zonă a capitalei. Într-un comunicat oficial, poliția a precizat că „este în dialog cu ambasada și nu au fost raportate victime”.

Totodată, autoritățile au adăugat că momentan „nu există informații despre ce s-a întâmplat exact sau cine ar putea fi implicat”.

Frode Larsen, șeful unității de investigații a poliției din Oslo, a declarat pentru postul public de televiziune norvegian NRK că una dintre ipotezele analizate este cea a unui act de terorism. El a precizat însă că ancheta rămâne deschisă și către alte posibile motive.

Michael Dellemyr, coordonatorul operațiunii, a declarat pentru televiziunea publică NRK că deflagrația s-a produs la intrarea publică a clădirii.

Poliția a percheziționat cartierul Morgedalsvegen, aflat la 7 km de centrul orașului, și a lansat un apel public pentru martori.

Deși clădirea a suferit doar pagube minore, ministrul de externe, Espen Barth Eide, a numit incidentul „inacceptabil”. Acesta a subliniat că securitatea misiunilor diplomatice este esențială.