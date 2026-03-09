Partidul lui Viktor Orban contraatacă. Ungaria vrea să păstreze milioanele și lingourile confiscate de la banca ucraineană pentru o perioadă

Volodimir Zelenski se întâlnește cu Viktor Orban, în Albania pe 16 mai 2025. FOTO: Jack Hill / News Licensing / Profimedia

Partidul Fidesz, aflat la guvernare în Ungaria, a propus ca autoritățile să rețină timp de două luni banii și aurul confiscați săptămâna trecută din două vehicule ale băncii ucrainene de stat Oschadbank, în așteptarea unei anchete privind sechestrul. Ucraina acuză Ungaria, în acest caz, de furt, scrie luni Reuters.

Propunerea de lege a fost înaintată luni parlamentului de la Budapesta și ar putea fi votată marți.

Relațiile dintre Budapesta și Kiev, deja tensionate din cauza legăturilor strânse ale prim-ministrului Viktor Orban cu Rusia, au atins un nou minim săptămâna trecută, când Ungaria a reținut șapte angajați ucraineni ai băncii Oschadbank care transportau aproximativ 82 de milioane de dolari în numerar și aur, sub suspiciunea de spălare de bani.

Kievul a acuzat Budapesta că i-a luat ostatici pe angajații băncii implicați într-un transfer legitim, pentru a exercita presiuni asupra Ucrainei să reia livrările de petrol suspendate.

Budapesta i-a expulzat pe ucraineni vineri seară dar banii și aurul rămân în Ungaria.

Viktor Orban a spus sâmbătă că „vom decide soarta banilor confiscați după ce vom afla despre ce este vorba”.

„Vrem să știm ce fac ucrainenii cu această sumă uriașă de bani”, a declarat Orban la un eveniment de campanie pentru alegerile parlamentare din 12 aprilie, scrutin în care se va confrunta cu cea mai mare provocare la adresa guvernării sale din ultimii 16 ani.

Duminică, ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiga, a cerut returnarea imediată a banilor și a aurului, calificând acțiunile Ungariei drept „un act fără precedent de banditism și extorcare”.

Luni, Sîbiga a afirmat că Ungaria este prinsă într-o „spirală a ilegalității”.

„După ce au furat banii băncii de stat ucrainene, acum ei propun un proiect de lege pentru a «legaliza» confiscarea ilegală. Aceasta este o recunoaștere de facto a faptului că acțiunile Ungariei nu au niciun temei legal”, a scris șeful diplomației ucrainene, într-o postare pe rețeaua de socializare X.

Ucraina a acuzat, de asemenea, Ungaria că a încălcat drepturile cetățenilor săi, ținându-i încătușați timp de 28 de ore, confiscându-le bunurile personale și neacordându-le îngrijiri medicale adecvate.

Proiectul de lege înaintat luni parlamentului Ungariei propune ca banii și aurul să rămână în Ungaria pentru o perioadă de 60 de zile, în timp ce autoritatea fiscală efectuează „activități secrete de culegere de informații” cu privire la acest caz.

Propunerea legislativă a partidului condus de Viktor Orban prevede că ancheta trebuie să clarifice originea și destinația activelor, precum și „identitatea curierilor și eventualele lor legături cu organizații criminale sau teroriste, precum și consecințele operațiunii de transport pentru securitatea națională a Ungariei”.

Anunțul Oschadbank

Sâmbătă, Oschadbank a anunțat că va da în judecată Ungaria pentru bunurile reținute.

Instituția financiară a precizat că cei șapte angajați care se ocupau de transportul bunurilor și reținuți de autoritățile ungare s-au întors între timp în Ucraina, însă vehiculele și valorile transportate „rămân reținute ilegal”.

Potrivit băncii, vor fi urmate două căi legale.

Prima vizează contestarea măsurilor restrictive impuse de autoritățile de migrație din Ungaria, iar a doua investigarea posibilelor încălcări ale drepturilor angajaților în timpul reținerii lor, care ar fi durat peste 24 de ore fără acces la asistență juridică sau consulară.

Oschadbank a precizat, conform The Kyiv Independent, că va solicita și returnarea bunurilor confiscate: două vehicule blindate pentru transport de valori, numerar în valoare de 40 de milioane de dolari, 35 de milioane de euro și cele aproximativ 9 kilograme de aur.

Incidentul legat de Oschadbank a escaladat și mai mult tensiunile între Ungaria și Ucraina.

Încleștarea dintre premierul Ungariei, Viktor Orban, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a amplificat, cei doi făcând schimburi de amenințări în disputa privind tranzitul petrolului rusesc către Ungaria și blocarea de către Budapesta a miliardelor de euro din ajutorul european destinat Kievului.

Deși este țară membră a Uniunii Europene și a NATO, Ungaria și-a consolidat legăturile cu Moscova după invazia declanșată de Rusia în Ucraina în februarie 2022.