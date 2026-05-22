Explozie la o rafinărie MOL din Ungaria, urmată de un incediu de proporții

O explozie la rafinăria petrochimică a grupului maghiar de petrol și gaze MOL din Tiszaújváros, în estul Ungariei, a provocat moartea unei persoane și rănirea gravă a altor câteva, a anunțat compania într-un comunicat emis vineri, relatează Reuters

Prim-ministrul Peter Magyar a declarat într-o postare pe Facebook că ministrul economiei, Istvan Kapitany, și președintele executiv al MOL, Zsolt Hernadi, se îndreptă spre fabrică. Magyar a postat, de asemenea, o fotografie care arăta un nor uriaș de fum negru ieșind din fabrică.

„A avut loc o explozie la rafinărie MOL Petrochemicals din Tiszaújváros în timpul repornirii fabricii Olefin 1. Incendiul a fost localizat de pompieri, iar intervenția este încă în curs”, a precizat MOL.

A few minutes ago: A major explosion at the MOL energy plant in Tiszaújváros, a planned industrial city in Borsod-Abaúj-Zemplén County, northeastern Hungary.

„Circumstanțele accidentului sunt investigate de experți”, a adăugat compania, fără a oferi detalii suplimentare.

Kapitany a declarat într-o postare pe Facebook că, potrivit informațiilor actuale, un compresor a explodat în timpul repornirii fabricii Olefin 1, iar incendiul era încă în curs de stingere.

Fabrica Olefin 1 este o unitate de cracare cu abur din cadrul fabricii petrochimice MOL din Tiszaujvaros. Capacitatea de producție a fabricii Olefin-1 a MOL este de aproximativ 370.000 de tone metrice de etilenă pe an. Conform site-ului web al MOL, în Tiszaujvaros există două instalații de cracare cu abur, cu o capacitate de 660 kt/an de etilenă.

MOL utilizează majoritatea etilenei pe plan intern pentru fabricarea materialelor plastice din polietilenă, care sunt vândute industriilor de materiale plastice și ambalaje.