Explozie la un bloc din București! Două personalități locuiesc acolo: „Ne-au scos de pe balcoane cu nacela”
- Un incendiu puternic izbucnit la ora 4 dimineața, într-un bloc de pe strada Dionisie Lupu, din București, a provocat panică în rândul locatarilor și a mobilizat rapid echipele de intervenție.
- Thomas Moldovan, vicepreședinte ANS, dar și Nicolae Văcăroiu, fost prim-ministru al României, locuiesc în blocul respectiv.
- GOLAZO.ro a vorbit cu vicepreședintele ANS pentru a afla mai multe detalii. Acesta, deși șocat de incident, ne-a acordat un scurt interviu.