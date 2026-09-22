Explozie pe un bulevard din centrul Bucureștiului. Există persoane rănite

O explozie a avut loc marți după-amiază într-o clădire aflată chiar vizavi de Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR), informează Antena 3 CNN.

Potrivit sursei citate, explozia a fost urmată de un incendiu, care a fost stins rapid de pompieri. În urma deflagrației există două persoane rănite, care au arsuri pe suprafața corpurilor. Acestea au fost transportate la spital.

Până în acest moment, nu știm care a fost cauza exploziei, aceasta urmând să fie cercetată de autorități.