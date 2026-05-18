Explozie pe un poligon al armatei, doi militari au fost răniți

O explozie urmată de un incendiu a avut loc pe un poligon al Armatei Române în timpul casării de muniție, doi militari fiind răniți fiind duși la Spitalul de Urgență Botoșani, potrivit MApN.

Ministerul a spus că incidentul a avut loc la ora 13:00 într-un poligon aparținând Depozitului 33 Materiale Tehnice al Forțelor Terestre.

La fața locului s-au deplasat echipaje aparținând Detașamentului de Pompieri Botoșani, respectiv trei autospeciale de stingere, două ambulanțe SMURD, dintre care una de terapie intensivă mobilă SMURD și o ambulanță SAJ, potrivit comunicatului MApN.

Militarii au primit primele îngrijiri medicale la fața locului și au fost transportați la Spitalul Județean de Urgență din Botoșani.

„Explozia, urmată de un incendiu, s-a produs pe timpul unor activități de casare a muniției (cartușe de semnalizare de 26 mm). Comandantul unității a dispus cercetarea circumstanțelor producerii incidentului”, a mai transmis sursa citată.