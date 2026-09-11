ExpoApa 2026: Investițiile, tehnologia și specialiștii, cei trei piloni ai viitoarei strategii pentru industria apei

Cea de-a 26-a ediție a ExpoApa s-a încheiat joi, 10 septembrie, cu o concluzie comună a reprezentanților industriei, autorităților și mediului academic: România are nevoie de o strategie integrată pentru industria apei, care să reunească investițiile în infrastructură, tehnologia și formarea specialiștilor. Timp de trei zile, peste 4.000 de participanți și aproape 90 de expozanți din 13 țări au analizat la Romexpo principalele decizii de care depinde viitorul sectorului.

Dezbaterile din cele trei zile au urmărit trei direcții majore: rolul tehnologiei și al digitalizării în modernizarea sectorului, finanțarea infrastructurii după 2027 și formarea specialiștilor care vor administra sistemele viitorului. În contextul în care, potrivit datelor prezentate de ARA, la nivel național sunt anual doar zece absolvenți ai Facultății de Hidrotehnică, reprezentanții Asociației au susținut că viitoarele proiecte finanțate din fonduri europene trebuie să includă și o componentă dedicată pregătirii resurselor umane, alături de investițiile în infrastructură, echipamente și tehnologie.

„În cele trei zile am identificat principalele provocări ale industriei și soluțiile de care avem nevoie. Investițiile, tehnologia și resursa umană nu pot fi tratate separat. Avem infrastructură de modernizat și tehnologii tot mai performante, însă fără specialiști bine pregătiți nu le putem valorifica. Domeniul nu este suficient de atractiv pentru tineri și avem nevoie de o formare conectată la cerințele pieței. ARA își asumă rolul de catalizator între industrie, autorități și universități, pentru ca aceste direcții să fie reunite într-o strategie coerentă”, a declarat Dr. Ing. Ilie Vlaicu, Președintele Asociației Române a Apei.

Deficitul de specialiști și măsurile prin care industria apei poate deveni mai atractivă pentru tineri au fost analizate în cadrul mesei rotunde #Skills4Water. La discuție a participat online, de la Bruxelles, și Roxana Mînzatu, Vicepreședinte executiv a Comisiei Europene pentru drepturi sociale și competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire.

„Este nevoie de o abordare europeană pentru consolidarea rezilienței sectorului apei și pentru utilizarea inteligentă a acestei resurse. Deficitul de specialiști și de competențe limitează dezvoltarea și potențialul industriei. Pe 21 septembrie va fi lansată Academia Europeană a Apei, o inițiativă care va reuni educația, cercetarea și industria și va susține dezvoltarea resurselor educaționale și formarea specialiștilor de care sectorul are nevoie”, a anunțat Roxana Mînzatu.

Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene a subliniat și importanța definirii unui plan de țară pentru următorul exercițiu financiar european. Comisia Europeană a propus un buget de două trilioane de euro pentru perioada 2028-2034, iar statele membre vor trebui să își stabilească prioritățile pentru această etapă. Noul cadru poate permite o integrare mai ușoară a investițiilor în infrastructură cu cele dedicate resursei umane.

Reprezentanții universităților au susținut nevoia unei legături mai strânse între mediul academic și industrie. Programele de studiu trebuie adaptate la cerințele sectorului, iar salariile competitive și perspectivele de dezvoltare profesională sunt esențiale pentru atragerea și păstrarea tinerilor.

Programul ultimei zile a inclus și dezbateri despre dezvoltarea sectorului de apă și apă uzată cu ajutorul fondurilor europene, pe baza experiențelor din Polonia, Ungaria și România. Acestea au fost urmate de o masă rotundă dedicată perspectivelor europene asupra industriei apei. Cele două sesiuni au fost moderate de Arthur Guischet, Secretar General al Asociației Europene a Apei.

Expo Apa 2026 a reconfirmat necesitatea unei colaborări mai strânse între profesioniști, mediul de afaceri și factorii de decizie

Expo Apa 2026 a fost un context oportun pentru consolidarea parteneriatului dintre Asociația Română a Apei și Confederația Antreprenorilor și Investitorilor din România (CAIR), reliefând complementaritatea dintre experiența profesioniștilor și perspectiva antreprenorială și investițională.

ARA și CAIR consideră că infrastructura de apă și canalizare trebuie privită ca infrastructură strategică pentru România. Continuarea investițiilor în acest domeniu reprezintă o necesitate, inclusiv în perspectiva perioadei de după 2027. România are nevoie de predictibilitate, de soluții de finanțare pe termen lung și de capacitatea de a susține din resurse proprii proiectele esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii.

Astfel, evenimentul a oferit oportunitatea pentru promovarea unei viziuni comune a celor două organizații asupra investițiilor și dezvoltării sectoarelor strategice ale economiei românești.

3 zile de eveniment, peste 4000 de participanți și aproape 90 de expozanți din 13 țări

Făcând un bilanț, cea de-a 26-a ediție a ExpoApa a reunit operatori de apă, autorități, universități, companii de tehnologie și reprezentanți ai mediului academic din România și din străinătate. La eveniment au participat și ambasadorii Olandei, Italiei, Danemarcei și Greciei în România, care au discutat cu reprezentanții industriei despre experiențele și bunele practici aplicate în alte state europene.

Programul a inclus lansări și prezentări de soluții pentru detectarea pierderilor de apă, managementul inteligent al activelor, digitalizarea operațiunilor din teren și tratarea diferitelor tipuri de apă cu ajutorul sistemelor de sterilizare UV.

Concluziile și propunerile formulate în cele trei zile vor sta la baza demersului coordonat de ARA pentru construirea unei strategii care să trateze apa drept infrastructură critică, resursă economică și proiect de țară.

Despre Asociația Română a Apei

Asociația Română a Apei (ARA) este o structură profesională care reunește operatori de apă, experți tehnici, autorități și furnizori de soluții și are ca misiune promovarea unui management integrat, eficient și sustenabil al resurselor de apă. Activitatea organizației este orientată către cooperarea dintre actorii relevanți ai sectorului, schimbul de know-how și promovarea soluțiilor inovatoare capabile să răspundă provocărilor legate de infrastructură, schimbările climatice și protecția mediului.

Informații suplimentare despre eveniment și înregistrarea participanților sunt disponibile pe site-ul ARA, în secțiunea EXPOAPA.

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