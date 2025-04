Exportator român de top în SUA: „Avem în vedere o investiție importantă pentru a ne crește capacitatea de producție acolo” / Ce sunt „regulile de origine” și de ce contează

Unul din exportatorii români de top în America a confirmat pentru HotNews.ro că are în vedere o investiție importantă pentru creșterea capacității de producție în SUA. De asemenea, grupul își revizuiește „actuala politică comercială, pe baza unui scenariu inflaționist și vizează o reducere suplimentară a costurilor față de planul de eficientizare deja existent”.

Grupul Pirelli, care deține în România o subsidiară aflată pe locul 6 în topul exportatorilor români pe piața americană, a transmis HotNews că „lucrează la un plan de atenuare în cazul introducerii unor taxe vamale, plan care prevede măsuri aflate în curs de definire, precum creșterea capacității de producție în Statele Unite, revizuirea politicii comerciale, pe baza unui scenariu inflaționist și o reducere suplimentară a costurilor față de planul de eficientizare deja existent”.

HotNews a transmis un set de întrebări exportatorilor de top în SUA. Unii au răspuns că nu doresc să comenteze, alții ne-au rugat să mai așteptăm până în 30 aprilie, dar Pirelli a fost primul care ne-a confirmat planul de măsuri.

„Pirelli monitorizează îndeaproape evoluția situației internaționale. În Statele Unite, care în prezent reprezintă aproximativ 20% din veniturile totale și constituie o piață în care Pirelli are planuri importante de dezvoltare, compania deține o fabrică în Rome, Georgia, a cărei capacitate de producție acoperă aproximativ 5% din cererea locală. SUA sunt deservite în prezent și de fabricile din Mexic pentru mai mult de 50% din cerere, în timp ce restul de aproximativ 40% provine din Brazilia și Uniunea Europeană. În conformitate cu strategia sa „local for local” (care presupune apropierea surselor de producție de piețele strategice) și planurile sale de dezvoltare pe termen lung, Pirelli a anunțat deja că are în vedere o investiție importantă pentru creșterea capacității de producție în SUA”, au mai spus pentru HotNews.ro oficialii companiei.

Decizia lui Donald Trump de a impune diferite rate tarifare țărilor din întreaga lume a creat o incertitudine uriașă pentru companiile care exportă mărfuri în SUA – dar, teoretic, ți o oportunitate de a profita de diferitele niveluri ale taxelor vamale.

Experții în comerț internațional avertizează că reorganizarea lanțurilor de aprovizionare pentru a exploata aceste diferențe ar fi extrem de complexă și ar fi supusă modului în care o administrație imprevizibilă cum e cea din SUA acum, a decis să-și impună noile reguli comerciale.

Într-un mediu comercialimpredictibil, companiile vor căuta modalități de a reduce povara.

Modul în care fac acest lucru va depinde de propria capacitate de a reordona lanțurile de aprovizionare și de a colecta datele necesare pentru a juca un sistem ale cărui reguli sunt încă în curs de construire.

Ce sunt „regulile de origine” și de ce contează?

Regulile de origine sunt reglementări detaliate privind modul în care companiile trebuie să arate de unde provin nu numai un produs, ci și părțile sale componente. Exportatorii vor trebui să demonstreze din ce țară provine un articol pentru a determina ce tarif ar trebui să aplice .

Acum că tarifele variază atât de mult de la o țară la alta în sistemul lui Trump, a dovedi că mărfurile tale provin dintr-o țară cu tarife mai mici ar putea duce la economii semnificative.

Regulile de origine intră în joc în cadrul acordurilor comerciale bilaterale – unde sunt cunoscute ca reguli de origine „preferențiale” – dar și în afara acestora, unde sunt utilizate în aplicarea taxelor, sancțiunilor, printre alte reguli comerciale.

Cum vor funcționa în practică noile politici tarifare ale lui Trump?

Aceasta este o întrebare la care comercianții încă caută răspunsuri. Serviciul Vamal și Protecția Frontierei din SUA, agenția federală americană care aplică reglementările comerciale, a publicat câteva îndrumări inițiale cu privire la modul în care vor fi implementate noile tarife.

Exportatorii vor trebui să detalieze conținutul articolelor pe care le exportă, făcând diferență între inputurile din SUA – care intră fără tarife – și inputurile din afara SUA, care trebuie să plătească noile tarife la o rată care depinde de locul în care au fost fabricate bunurile.

Totuși, dincolo de inputurile din SUA și din afara SUA, tarifele nu sunt defalcate în funcție de proporția unui produs care provine din diferite țări, ci sunt determinate de țara de fabricație, potrivit Financial Times.

Cum ar putea companiile să profite de noile tarife ale lui Trump?

Companiile care își pot schimba lanțurile de aprovizionare pentru a le permite să exporte din țări cu tarife mai mici ar trebui, teoretic, să poată exploata sistemul, a spus Sam Lowe, responsabil pentru politici comerciale la firma de consultanță Flint Global.

Pentru a beneficia de o țară cu tarif mai mic, produsul final trebuie să sufere „transformare substanțială” în acea țară, astfel încât produsul final să aibă o „utilizare diferită de cea pe care o deține articolul înainte de prelucrare”.

Exemplu concret

Să luăm cazul unui producător de protectoare de ecran pentru smartphone. „Sticlă float transparentă” din China ar fi supusă unor tarife suplimentare uriașe dacă este expediată direct în SUA. Dar, dacă este expediată mai întâi în Thailanda, unde i se adaugă cel puțin o componentă suplimentară, (de exemplu, un suport de plastic cu ajutorul căruia să formeze un kit complet de protecție a ecranului), produsul final ar fi considerat de origine thailandeză și tariful la intrarea în SUA ar scădea la 36%

Sau, o companie care importă legume crude și le taie, le congelează și le ambalează nu ar atinge pragul, conform regulilor SUA . Dar o companie care importa unt, făină și lapte pentru a face o prăjitură, produsul final ar fi tratat ca provenind din țara în care a fost preparat.

Teoretic, un producător de brânzeturi din Republica Irlanda – care, ca parte a UE, este supusă unui tarif de 20 la sută – dacă și-ar putea muta producția în Irlanda de Nord pentru a exporta produsul în SUA sub tariful mai mic, de 10 la sută.

Cât de mult vor încerca companiile să exploateze diferențele de tarife?

Experții în comerț spun că acest lucru este greu de estimat, dar avertizează că multe companii pot prefera pur și simplu să plătească tarifele decât să suporte costul și complexitatea de a afla cât de mult din conținutul lor este din SUA sau din țări din afara SUA.

Demonstrarea originii mărfurilor în întregime non-SUA nu este simplă. Lawrence Friedman, avocat vamal și partener la firma de avocatură din Chicago Barnes, Richardson & Colburn LLP, spune că decizia ca un produs să fi fost „suficient de transformat” pentru a se califica pentru un tarif mai mic este supusă incertitudinii.

„Nu este un proces dificil, dar este supus capriciilor vameșilor. Vama americană poate să nu fie pus și simplu de acord”, a spus el.

În practică, multe companii – inclusiv mari multinaționale – nu au reușit să actualizeze certificatele cu regulile de origine. „Rectificarea și actualizarea necesită timp și costisitoare”, a adăugat el.

Care sunt riscurile încercării de a „fenta” noul sistem?

Riscurile sunt semnificative, spune Financial Times. Mutarea producției în alte țări pentru a profita de un tarif mai mic poate dura câțiva ani, dar Trump a precizat că își rezervă dreptul de a crește sau reduce tarifele asupra țărilor în funcție de comportamentul acestora.

„Nu există nicio garanție că, până când schimbați producția, țara respectivă nu a făcut ceva pentru a-l supăra pe Trump, care apoi ridică tariful”, a adăugat Jerzewska.

Riscul este și politic într-un mediu în care SUA, UE și China ar putea fi blocate într-un război comercial global.

În acest scenariu, a adăugat Riddell, riscul este ca autoritățile americane să adopte o abordare punitivă față de orice măsuri de eludare a tarifelor.