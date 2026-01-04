Expoziții de vizitat în Europa în 2026

„Yellow. Beyond Van Gogh’s Favourite Colour” poate fi vizitată la Van Gogh Museum din Amsterdam în perioada 13 februarie – 17 mai. Foto: curatorial.ro

Șapte cele mai interesante expoziții de artă organizate în Europa în 2026 au în centru nume ca Paul Cézanne, la Fondation Beyeler, Henri Matisse, la Grand Palais, și Mark Rothko, în Florența.

Cézanne, la Fondation Bayler

Aproximativ 80 de picturi în ulei și acuarele din colecții private și instituționale semnate Paul Cézanne sunt prezentate în perioada 25 ianuarie – 25 mai la Fondation Bayler din Basel.

După expoziția „EY: Cezanne” la Tate Modern, care a fost inaugurată în 2022, și „Cézanne la Jas de Bouffan”, care a fost deschisă în vara 2025 în orașul natal al artistului, Aix-en-Provence, Fundația Beyeler din Basel organizează o expoziție monografică dedicată maestrului francez în 2026.

