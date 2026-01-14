Externalizarea funcției financiare: De ce recurg companiile la această soluție și ce avantaje au? 

Să încredințezi gestionarea serviciilor financiar contabile unui terț era de neconceput în urmă cu câțiva ani, însă azi a devenit o practică tot mai frecventă. Companii din diferite industrii, inclusiv din cele cu operațiuni complexe, cum ar fi producția industrială și retail, recurg la externalizarea funcției financiare și directorii lor financiari (CFO) lucrează cu echipe externe, dedicate de 10-15 specialiști care acoperă de la contabilitate și taxe, la controlling și implementări de sisteme.

Cum am ajuns aici?

Rapoartele PwC CFO Survey și Global Tax Survey evidențiază câteva tendințe principale:

Centralizare: Companiile optează pentru mutarea operațiunilor financiar-contabile în centre de excelență globale, motivată de dorința de a reduce costurile operaționale. Ca urmare, echipele locale, adeseori subdimensionate, întâmpină dificultăți în a face față complexității tot mai mari.

Abundența de tehnologie: Întrucât implementările de sisteme ERP sunt constante, piețe mai mici, precum România, deseori ajung în ultimul val de implementare. Această lentoare generează provocări suplimentare pentru companiile locale care încearcă să țină pasul cu progresele tehnologice.

Forță de muncă sub presiune: Pe măsură ce automatizările de procese reduc numărul de angajați necesari, creează și o presiune suplimentară asupra echipelor existente. Acestea sunt mai concentrate în zonele unde automatizările sunt dificil de implementat, cum ar fi procese care implică decizii complexe sau comunicare interpersonală.

Reglementări internaționale noi: Reglementări precum Pilonul II, Raportarea pentru țară (CbCR) și Directiva privind raportarea sustenabilității corporative (CSRD) cer proiecte dedicate pentru implementare și necesită educația continuă a echipelor financiar-contabile pentru a face față provocărilor.

În paralel cu aceste tendințe, piața locală prezintă propriile sale provocări: complexitatea în creștere a raportărilor contabile și fiscale, uneori incluzând componente tehnologice extinse, cum ar fi SAF-T, eFactura sau eTVA, precum și reducerea termenelor de raportare, la care se adaugă dificultățile de recrutare a forței de muncă competentă pentru a face față cerințelor de raportare.

În condițiile în care bugetele companiilor sunt sub presiunea continuă a investițiilor în transformare și digitalizare, menținerea unei capacități și expertize suficiente pentru a păstra calitatea înaltă a raportărilor financiar-contabile devine o provocare considerabilă.

Soluția: Managed Services

Ca răspuns la această realitate complexă, PwC a dezvoltat un produs inovator – departamente financiare la cheie care combină expertiza noastră în consultanță cu experiența practică în operațiuni contabile. Acest serviciu integrat oferă clienților:

Consultanță pentru structura optimă a departamentului: configurarea unui departament financiar adaptat nevoilor și specificului fiecărui client.

configurarea unui departament financiar adaptat nevoilor și specificului fiecărui client. Tranziție și preluare de cunoștințe de la echipa existentă, minimizând riscurile și impactul asupra operațiunilor curente.

de la echipa existentă, minimizând riscurile și impactul asupra operațiunilor curente. Documentarea proceselor și a procedurilor financiar-contabile pentru procesele existente, asigurând astfel continuitate și claritate organizațională.

pentru procesele existente, asigurând astfel continuitate și claritate organizațională. Operațiunile de înregistrare și gestiunea plăților , inclusiv prin utilizarea ERP-ului clientului.

, inclusiv prin utilizarea ERP-ului clientului. Închidere de lună și raportări atât la nivel local, cât și pentru management.

atât la nivel local, cât și pentru management. Întocmirea declarațiilor fiscale și consultanță fiscală .

. Monitorizarea și automatizarea activităților acolo unde este necesar.

Avantajele abordării integrate

Această abordare integrată aduce numeroase beneficii, cum este eficientizarea activității unui CFO care are mai mult timp pentru a se ocupa de activități strategice, flexibilitatea în utilizarea resurselor și reducerea costurilor operaționale.

Prin adoptarea unei structuri financiare externalizate, companiile pot efectua transformări rapide, se pot adapta eficient la schimbările din mediul economic și fiscal global și își pot concentra resursele asupra inițiativelor care generează valoare. Această schimbare redefinește rolul tradițional al departamentelor financiare și creează oportunități mari de creștere și inovare.

Articol semnat de Silvian Milea, Partener PwC Romania

Articol susținut de PwC România