Extinderea tramvaiului în Piața Unirii, consolidarea Pasajului Victoria și înființarea unei rețele de „adăposturi climatice”, aprobate de Consiliul General

Linia de tramvai va fi extinsă prin Piața Unirii, pentru conectarea liniilor care vin din Rahova, cu cele din Pantelimon și Colentina, urmând să fie amenajată o stație nouă, în fața Hanului lui Manuc, potrivit unui proiect adoptat joi de Consiliul General București. Aleșii locali au mai aprobat consolidarea Pasajului Victoria, extinderea Spitalului Obregia și înființarea unei rețele de „adăposturi climatice”.

Joi, Consiliul General a aprobat Planul urbanistic zonal pentru extinderea tramvaiului în Piața Unirii. Este vorba despre reglementarea urbanistică necesară pentru prelungirea liniei de tramvai de la Sfânta Vineri, prin Piața Unirii, până la Dealul Mitropoliei, unde au capăt tramvaiele care vin din Rahova.

Linia nouă de tramvai ar urma să plece de la Piața Sf. Vineri, să treacă pe bd. Corneliu Coposu, prin Piața Unirii, prin fața Hanului lui Manuc, apoi pe lateralul parcului, până la baza Dealului Mitropoliei, unde se unește cu linia care vine din Rahova. Astfel se va realiza conectarea liniei din zona de sud-vest (cartierul Rahova) şi zona de nord-est a municipiului Bucureşti.

O nouă stație este propusă de-a lungul acestei extinderi, în interiorul scuarului din fața Hanului lui Manuc.

Primul pas pentru consolidarea Pasajului Victoria

Consiliul General a aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea și reabilitarea Pasajului Victoria. Valoarea investiției este estimată la 247 milioane lei. Proiectarea va dura 4 luni, iar lucrările de consolidare și reabilitare au termen 24 luni.

O nouă comisie de urbanism

Aleșii locali au aprobat și componența Comisiei Tehnice de Urbanism. Aici se discută cele mai importante proiecte imobiliare din București. Deși comisia are rol consultativ, propunerile comisiei fundamentează decizia arhitectului șef de a aproba sau respinge un proiect imobiliar.

Nominalizările primarului Ciprian Ciucu pentru Comisia tehnică de urbanism sunt: arh. Andrei Atanasiu, arh. Raluca Vișinescu, dr. arh. Emil Ivănescu, arh. urb. Irina Popescu-Criveanu, dr. arh. Radu Marin Canciovici, dr. arh. Liviu Ianăși, dr.arh. Ioana Irina Iamandescu (Cristoveanu), arh. peisagist Andreea Răducu – Lefter, urb. Liviu Tudor Băileșteanu, dr. geograf Bogdan Suditu, arh. urb. Claudiu Daniel Salanță, urb. Alina Carmen Marinescu, arh. urb. Stelian Alexandru Constantinescu, dr. arheolog Theodor Aurelian Ignat, ing. Alexandru Moldovan.

Consolidarea și extinderea unui corp de la spitalul Obregia

Consiliul General a aprobat și indicatorii tehnico-economici pentru consolidarea și extinderea unui corp de la spitalul Obregia, plus amenajarea unui corp modular. Valoarea investiției se ridică la 117 milioane lei, iar termenul pentru realizarea lucrărilor este de 24 luni.

Rețea de adăposturi climatice

Tot în ședința de joi, Consiliul General a aprobat și înființarea unei rețele de „adăposturi climatice” în Capitală. Acestea vor fi amenajate în spații publice sau private existente, care vor putea fi folosite gratuit de populație în perioadele cu temperaturi extreme, precum valuri de caniculă sau episoade de frig sever. „Adăposturile climatice interioare vor funcționa în programul normal al instituțiilor care le găzduiesc, fără extinderea orarului, iar locațiile vor fi distribuite echilibrat în toate Sectoarele orașului”, conform proiectului aprobat.

Spațiile vor fi evaluate tehnic și acreditate de Direcția de Mediu, pe baza unor criterii precum capacitatea de asigurare a confortului termic, accesibilitatea și dotările existente. Rețeaua ar putea include nu doar instituții publice, ci și spații ale companiilor private, ONG-urilor, universităților sau instituțiilor religioase, care vor putea participa voluntar, cu condiția să ofere acces gratuit publicului în perioadele de activare. Certificarea locațiilor va fi valabilă trei ani, cu posibilitatea reînnoirii.