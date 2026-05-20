Fabrica de milionari a lui Elon Musk: Cum transformă SpaceX un oraș sărac de frontieră

Prezența SpaceX într-un orășel de la granița cu Texasul a dublat deja prețurile și chiriile. Acum, o viitoare listare la bursă de 75 de miliarde de dolari va amplifica acest șoc, dar va aduce și un val de noi averi locale, potrivit Bloomberg.

Compania lui Elon Musk s-a stabilit în Brownsville, Texas, în urmă cu un deceniu și a construit un port spațial pe malul Golfului Mexic. De atunci, în centrul orașului s-au deschis restaurante franceze pentru noii veniți, în timp ce plaja, un fost loc de întâlnire pentru familiile cu venituri reduse, atrage acum turiști și mașini Cybertruck.

Capitalul atras în zonă a creat atât câștigători, cât și perdanți, o dinamică ce va fi amplificată odată cu listarea la bursă a companiei SpaceX în această vară. Mulți localnici nu își pot permite noile restaurante deschise lângă magazinele vechi de la graniță, care deservesc clienții mexicani din Matamoros. În același timp, prețurile locuințelor cresc rapid, chiar dacă în oraș se construiește în ritm alert.

Miza listării la bursă

Listarea la bursă a SpaceX, prin care compania vizează strângerea a aproximativ 75 de miliarde de dolari, va crea milionari printre cei peste 3.000 de angajați locali. Liderii civici și de afaceri din Brownsville încearcă să transforme acest lucru mai degrabă într-o binecuvântare decât într-un blestem pentru orașul lor, scrie Bloomberg.

„A fost un mic șoc pentru comunitate, dar cred că lucrurile s-au stabilizat”, a declarat primarul John Cowen. „Cred că, în mare parte, oamenii apreciază foarte mult prezența lor aici (n.r. angajaților SpaceX) și suntem încântați de creșterea economică pe care o observăm.”

El este optimist și în ceea ce privește alte proiecte industriale care vin în zonă după stabilirea SpaceX. În port a început construcția unui terminal de export de gaz natural lichefiat, iar președintele Donald Trump a anunțat în luna martie a acestui an dezvoltarea unei rafinării de petrol care ar putea crea 500 de locuri de muncă cu normă întreagă.

„Acum douăzeci de ani, astfel de proiecte ar fi părut niște vise irealizabile. „Este o perioadă extraordinară pentru orașul Brownsville, care se afirmă ca un loc al investițiilor, al inovației și al oportunităților”, a mai spus primarul.

Clădirea SpaceX din Brownsville, Texas. Credit line: SERGIO FLORES / AFP / Profimedia

De la bumbac la rachete

Situat în extremitatea sudică a statului, Brownsville a cunoscut de-a lungul timpului perioade de prosperitate și de declin, de la comerțul cu bumbac din timpul Războiului Civil, până la perioada în care a fost destinație de cumpărături pentru mexicanii înstăriți.

În 2014, norocul orașului s-a schimbat odată cu începerea construcției bazei SpaceX. Deși era considerat cel mai sărac oraș din țară, poziția geografică aproape de ecuator și deschiderea către apele nepopulate ale Golfului au oferit rachetelor lui Musk un impuls energetic suplimentar. Pe măsură ce portul spațial prindea contur, angajații companiei s-au mutat treptat în zonă.

Relocarea angajaților SpaceX în zonă s-a accelerat în 2021, când un singur mesaj publicat de Elon Musk pe rețelele sociale a atras valuri de noi specialiști din Oregon, Washington sau California.

„Ca un întrerupător de lumină — tweet-ul acela a fost publicat și am început să primesc telefoane din Oregon, din statul Washington, din nordul Californiei”, a spus agentul imobiliar Bob Torres. „Tweet-ul lui a avut acea putere.”

Unii dintre cei care s-au mutat în zonă au cumpărat case mari la țară, pe care localnicii le asociau anterior cu traficul de droguri. „Pe vremuri, când vedeam așa ceva, însemna că e vorba de un membru al cartelului”, a explicat Torres. „Acum, acea casă aparține unui bărbat sau unei femei care are legătură cu SpaceX.”

Angajații nu s-au amestecat însă prea mult printre rezidenți. Pe măsură ce baza a devenit sediul oficial al companiei, personalul SpaceX a început să locuiască chiar lângă portul spațial și a votat pentru a încorpora terenul ca oraș propriu, numit Starbase. Compania folosește chiar și un avion Boeing 737 pentru a-și transporta salariații spre California de mai multe ori pe săptămână.

Ca urmare, o mare parte din banii pe care SpaceX îi investește în sudul Texasului nu se văd în Brownsville. Deși Elon Musk a donat 20 de milioane de dolari districtului școlar și 10 milioane de dolari pentru revitalizare, multe dintre vitrinele din centrul vechi rămân goale. Cele care funcționează sunt magazine cu haine ieftine pentru cumpărătorii mexicani sau adăpostesc un centru de donare de plasmă situat vizavi de Primărie.

În paralel, au apărut afaceri noi pentru a satisface nevoile angajaților SpaceX și ale turiștilor. Michael Limas a deschis împreună cu fratele său un bar de cocktailuri și un restaurant de inspirație franceză. „Avem un aflux de nou-veniți care au, probabil, așteptări mai mari în ceea ce privește bucătăria”, a explicat Limas.

„Să ieși la o cină de 300 de dolari”

Însă nu toate restaurantele se încadrează în bugetul localnicilor. Într-un oraș în care 94% dintre locuitori sunt latino-americani, diversitatea etnică a clienților arată că aceștia sunt nou-veniți sau în vizită.

„Să ieși la o cină de 300 de dolari – asta pur și simplu nu se întâmplă”, a explicat Bob Torres. „Un locuitor obișnuit din Brownsville nu și-ar permite să meargă acolo.” Cu toate acestea, mii de vizitatori umplu hotelurile pentru a asista la lansări ale Space X.

Activitatea economică este în creștere și la Aeroportul Internațional Brownsville South Padre Island. Fiecare lansare SpaceX generează o creștere a traficului de avioane private. Laura Sparks, administrator la Sun Valley Aviation, spune că firma își modernizează hangarele pentru a face față cererii. În paralel, școala de zbor locală a înregistrat o creștere a numărului de înscrieri, mulți angajați ai SpaceX practicând zborul ca hobby.

Unul dintre cele mai mari impacturi economice s-a înregistrat însă asupra pieței imobiliare. Dezvoltatorul local Joel Loera, care construiește ansambluri rezidențiale lângă Starbase, a estimat că peste 80% dintre cumpărători au legături cu SpaceX sau cu noile proiecte industriale din zonă, adăugând că situația este privită ca un lucru bun de către comunitate.

„Este emoționant pentru toată lumea din comunitate. Există două părți ale monedei, nu-i așa? Dar cred că, în general, în adâncul sufletului, știi că este un lucru bun pentru zonă”, a spus Joel Loera.

Oamenii din Brownsville urmăresc o lansare SpaceX, ianuarie 2025. Credit line: San Antonio Express-News / Zuma Press / Profimedia

Șocul prețurilor și localnicii

Cealaltă fațetă o reprezintă costurile. Între 2014 și 2025, prețul mediu de vânzare al locuințelor din județul Cameron s-a dublat cu mult, crescând cu 125% până la 254.000 de dolari, conform datelor de la Universitatea Texas A&M.

Anul trecut, 37% dintre casele care și-au schimbat proprietarul s-au vândut cu peste 300.000 de dolari, față de 8% în 2014. Aceste prețuri amenință să-i alunge pe locuitorii ale căror salarii nu au ținut pasul.

„Chiria tuturor a crescut — chiria mea a crescut cu 200 de dolari pe lună”, a spus Bekah Hinojosa, o artistă locală și organizatoare comunitară. Ea face parte dintr-un grup de rezidenți care protestează împotriva expansiunii SpaceX, afirmând că angajații companiei cumpără cele mai frumoase cartiere și le transformă în locuințe Airbnb.

În ciuda tuturor efectelor pe care SpaceX le are asupra zonei, este încă posibil să trăiești în Brownsville fără să simți impactul companiei, cel puțin până la următoarea decolare.

La un meci de baseball de la Liceul Veterans Memorial, Polo Palacios, un fost profesor de școală publică în vârstă de 77 de ani, a spus că nu simte efectele creșterii turismului sau ale noilor locuri de muncă.

„Vrem ca economia să crească, pentru că Brownsville este unul dintre cele mai sărace orașe din vale”, a spus Palacios. Pentru el, cea mai mare schimbare a fost plaja Boca Chica, situată lângă Starbase, unde mergea adesea în copilărie. De când SpaceX a început să restricționeze accesul publicului în apropierea locurilor de lansare, el a încetat să mai meargă acolo și nu a vizitat niciodată baza: „N-am fost niciodată acolo, frate. Nici gând.”