Fabrica de ulei Argus Constanța, vândută celui mai mare producător de ulei din Bulgaria. La cât se ridică tranzacția

Fondul de investiţii Infinity a încheiat un acord pentru vânzarea a 91,42% din acţiunile deţinute la producătorul de uleiuri vegetale Argus Constanţa către compania bulgară Builcom Eood, afiliată la Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria, transmite Profit.ro.

Finalizarea acordului depinde de îndeplinirea anumitor condiții suspensive, inclusiv, dar fără a se limita la, aprobările de reglementare din partea autorităților competente din România.

Prețul pe acțiune va fi ajustat în funcție de poziția financiară a companiilor la o dată stabilită, raportată la o valoare convenită a întreprinderii de 14,5 milioane de euro.

Calculul orientativ indică un preț pe acțiune de aproximativ 1,85 lei. Din cotația indicativă și având în vedere dimensiunea pachetului majoritar de acțiuni ale Argus, tranzacția ar urma să depășească 10 milioane euro, potrivit Profit.ro

Argus Constanța a fost înfiinţată în 1943 ca o companie privată cu capital romanesc, ulterior în 1948 fiind naționalizata de regimul comunist sub denumirea de Intreprinderea Petrolieră Constanta. În anul 1990, compania a fost reorganizată ca societate pe acțiuni sub denumirea de Argus.

Buildcom EOOD, înființată în 1994, este una dintre cele mai importante companii bulgare implicate în comerțul internațional cu produse agricole, cum ar fi grâu, porumb, orz, mazăre, rapiță, floarea-soarelui etc. Buildcom este afiliată cu Oliva AD, cel mai mare producător de ulei de floarea-soarelui brut și rafinat din Bulgaria.