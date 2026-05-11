Fabricile românești de medicamente Biofarm (Colebil, Cavit, Magnefort), vândute polonezilor. Valoarea estimată a achiziției

Fabricile farmaceutice românești Biofarm, cu o tradiție de peste 100 de ani, care produc medicamente și suplimente populare precum Colebil, Cavit sau Magnefort, urmează să fie vândute unui grup polonez, la o valoare totală a tranzacției de 260 de milioane de euro.

Grupul Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A. (ZF Polpharma), un mare grup polonez, le-a făcut o ofertă principalilor acționari ai Biofarm, Longshield Investment Group S.A. (fostul SIF Muntenia) și Lion Capital S.A. (fostul SIF Banat-Crișana). Grupul pharma de la Gdańsk vrea să cumpere, la prețul de 1,379 lei/acțiune, pachetele deținute de Longshield (51,67%) și Lion (36,74%) din Biofarm. În total, cele două foste SIF-uri ar urma să primească 1,2 miliarde de lei de la polonezi, pentru 88,4% din fabricile românești de medicamente și suplimente alimentare.

Cu restul de 11,5% din acțiuni, deținute de mai multe persoane fizice și juridice, prețul total al achziiției poate ajunge la 1,36 miliarde de lei (circa 260 milioane EUR).

Conform unei informări publicate pe Bursa de Valori București, grupul polonez Polpharma urmează să facă o ofertă publică de achiziționare a acțiunilor Biofarm, iar cei doi mari acționari s-au angajat să subscrie toate acțiunile deținute, la prețul de 1,379 lei/acțiune.

Citește mai departe pe StartupCafe…