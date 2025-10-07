Facebook, Instagram și TikTok, date în judecată în Italia de un grup de părinți. Ce acuză aceștia în legătură cu siguranța copiilor pe rețelele de socializare

Un grup de familii italiene a intentat un proces împotriva Facebook, Instagram și TikTok, acuzând aceste platforme de socializare că nu aplică restricțiile de vârstă și că utilizează funcții care creează dependență și dăunează sănătății mintale a copiilor, informează Reuters.

În plângerea depusă, familiile solicită unui tribunal din Milano să impună platformelor să adopte sisteme mai stricte de verificare a vârstei pentru utilizatorii sub 14 ani, în conformitate cu legislația italiană.

De asemenea, se solicită ca Facebook și Instagram, deținute de compania Meta, și aplicația chineză TikTok să elimine algoritmii potențial manipulatori și să furnizeze informații transparente cu privire la posibilele efecte negative ale utilizării excesive.

Procesul va fi judecat în 2026

Acțiunea, intentată de firma de avocatură Ambrosio & Commodo împreună cu Mișcarea Părinților Italieni (MOIGE), va fi judecată de camera comercială a tribunalului din Milano începând din februarie 2026.

„Copiii pot ocoli prea ușor restricția de vârstă. Această acțiune vizează stoparea comportamentelor dăunătoare pentru un număr mare de persoane”, a spus avocatul Renato Ambrosio, într-o declarație trimisă luni seară agenției Reuters.

Un purtător de cuvânt al companiei americane a afirmat că Meta se angajează să asigure siguranța tinerilor online și că „siguranța adolescenților ar trebui să fie o prioritate la nivelul întregii industrii”.

„Cu Teen Accounts, oferim protecție implicită pentru adolescenți, limitând persoanele care îi pot contacta, conținutul pe care îl pot vedea și timpul pe care îl petrec pe Facebook și Instagram. De asemenea, avem măsuri în vigoare pentru a împiedica adolescenții să mintă în legătură cu vârsta lor”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

TikTok nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Siguranța pe rețelele de socializare

Mai multe țări, printre care Australia și unele state din Europa, au luat sau iau în considerare măsuri pentru a limita utilizarea rețelelor de socializare de către minori.

Facebook, Instagram și TikTok se confruntă, de asemenea, cu zeci de procese în SUA, în care sunt acuzate că atrag milioane de copii și creează dependență de platformele lor.

În Italia, reclamanții estimează că peste trei milioane din cele 90 de milioane de conturi Facebook, Instagram și TikTok sunt utilizate de copii sub 14 ani.

Aceștia susțin că utilizarea rețelelor sociale de către minori poate duce la probleme de sănătate, inclusiv tulburări alimentare, privare de somn, depresie și performanțe școlare scăzute.

Firma de avocatură din Torino și MOIGE au mai anunțat că pregătesc și un proces colectiv ulterior, deschis părinților ai căror copii ar fi fost afectați de utilizarea rețelelor de socializare.

Copii în Sicilia, Italia, care fac un selfie. Fotografie ilustrativă. SURSA: © Dan Rențea | Dreamstime.com